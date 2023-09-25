Дирхам в рублях: чем новый финансовый инструмент может заинтересовать инвесторов

Новый инструмент.

На Мосбирже 25 сентября начнутся торги валютной парой «дирхам ОАЭ — российский рубль». Правда физических расчетов в валюте Объединенных Арабских Эмиратов не будет. Расчеты будут производиться в рублях по курсу ЦБ. В пресс-релизе Мосбиржа отмечает, что новый инструмент ориентирован на широкий круг клиентов, которые хотят хеджировать операции на валютном рынке.

Разговоры о возможности запустить торги дирхамом на Мосбирже велись давно. Однако в конце июня «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что у площадки возникли проблемы с запуском и биржа ищет пути их решения. Трудности были связаны с поиском контрагента. «Ведомости» писали, что первоначально расчеты проводились через филиал МТС-банка в Абу-Даби. Однако банк попал под американские санкции и лишился лицензии в ОАЭ. Тем не менее, издание отмечало, что запуск биржевых торгов может произойти в ближайшие два-три месяца.

Мосбиржа решила пойти другим путем. Торги дирхамом будут проводиться по аналогии с «виртуальным» швейцарским франком, операции с которым на бирже начались в июне этого года. При этом расчеты франком тоже ведутся в рублях, физически валюта не поставляется.

В случае с дирхамом схема будет такой же, однако в отличие от торгов франком, появление «виртуального» дирхама может быть предвестником запусков полноценных торгов валютой ОАЭ, полагает главный макроэкономист УК «Ингосстрах Инвестиции» Антон Прокудин. Или же речь может идти о том, что биржа ищет обходные пути для торгов дирхамом, если не удастся вести их в обычном режиме из-за недостаточных поставок валюты из эмиратов, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

Корпоративный интерес

В первую очередь новая валютная пара будет востребована у корпораций, которые ориентированы на экспорт, говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Это связано с тем, что в дирхамах сейчас происходят расчеты по внешней торговле.

С этим мнением соглашается Валерий Емельянов из «БКС». «Например, поставщик ожидает получение дирхамов за экспорт, но пока они дойдут, валюта в рублях может упасть. Компания продает “виртуальные” дирхамы сейчас, чтобы зафиксировать для себя курс на будущее», — говорит он.

«Смысл в том, что покупатели и продавцы, которые вынуждены иметь дело с дирхамами за границей, не всегда могут работать с ними в России: мало банков, которые могут проводить такие сделки, Эмираты далеко не всем дают лицензию», — уточняет Емельянов.

После того, как в прошлом году изменились валютные расчеты, наиболее востребованными валютами стали юань, гонконгский доллар и дирхам ОАЭ, объясняет Антон Прокудин из «Ингосстрах Инвестиций». Первые две валюты уже представлены на Мосбирже, а дирхам пока торгуется как фьючерс и расчеты по нему проводятся нечасто. В то же время на бирже прошел первый выпуск облигаций в валюте ОАЭ, их разместил в начале сентября «Русал». А с появлением рынка облигаций в дирхамах эта валюта станет более востребованной и ликвидной, добавляет экономист.

Что для частных инвесторов

В то же время финансовый инструмент может быть интересен и физическим лицам как аналог доллара, свободный от инфраструктурных рисков, считает Суверов. Из-за расчетов в рублях у российских инвесторов не будет сложностей с тем, чтобы снять или вывести средства.

Дирхам ОАЭ — это квазидоллар для Персидского залива: за счет постоянных интервенций эмиратского ЦБ курс дирхама к доллару США жестко зафиксирован ($1 стоит 3,67 дирхамов), говорит Емельянов из «БКС». Соответственно, курс к другим валютам меняется так же, как у доллара.

Такая схема образования курса делает дирхам удобным инструментом для расчетов и накопления капитала, считает Прокудин. Более того, если курс дирхама будет отвязан от доллара, то он будет укрепляться к американской валюте за счет профицита счета торговых операций, добавляет он. «Поэтому он является альтернативой доллару США и даже немного лучше него», — говорит Прокудин.