В Госдуме назвали срок увеличения пенсий

Она добавила: «С начала нового года, с 1 января, а затем с 1 февраля будут внесены соответствующие изменения в индексацию практически всех видов социальных выплат и пособий».

Ранее экономист Юлия Финогенова напомнила о дополнительных надбавках к пенсии для россиян, которые начали работать до 2002 года. Для тех, кто приступил к работе до этого периода, пенсионный капитал будет увеличен на 10 процентов, а для работы до 1991 года — на 1 процент, отметила она.

В сентябре вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов предложил выплачивать россиянам 13-ю пенсию перед днем рождения.

Накануне сообщалось, что россиянам стоит начинать думать о размере своей пенсии в 35−40 лет. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт Научно-исследовательского финансового института Минфина России и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко. Она назвала шесть способов увеличения пенсии.