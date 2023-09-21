Правительство ввело экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля

«Мера носит временный характер и направлена на защиту внутреннего рынка. Пошлина составит от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При 80 ₽ за доллар и ниже она будет нулевой. Для удобрений пошлина составит до 10% в зависимости от курса рубля», — говорится в сообщении.

Предполагается, что пошлина составит:

— 4% стоимости при среднем значении курса от 80 до 85 ₽ за период мониторинга,

— 4,5% — при курсе от 85 до 90 ₽,

— 5,5% — при курсе 90−95 ₽,

— 7% — при курсе более 95 ₽

В правительстве подчеркнули, что регулирование применяется в целях поддержания рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления и поможет защитить внутренний рынок от необоснованного повышения цен. Гибкие экспортные пошлины будут действовать до конца 2024 года, уточнили в кабмине.

Накануне о том, что правительство изучает вопрос изъятия у экспортеров «курсовой ренты» через новую пошлину, размер которой будет привязан к курсу доллара, сообщали источники РБК и «Интерфакса».

Инициатива принадлежит Минфину, по оценкам которого для балансировки бюджета требуется около 500−700 млрд руб., рассказывал РБК источник, близкий к одной из химических компаний. По его данным, использовать для этого «курсовую ренту» на прошлой неделе предложил замглавы ведомства Алексей Сазанов.

Источник, близкий к одной из металлургических компаний, заявил, что мера больше коснется компаний, у которых значительная часть экспорта приходится на дальние страны.

В начале августа российская валюта продолжила ослабевать и преодолела отметку 100 ₽ за доллар, вскоре после чего Банк России инициировал внеплановое повышение ключевой ставки до 12%.

Повышение ключевой ставки ЦБ в августе и жесткий сигнал регулятора позволили российской валюте укрепиться до 95 ₽ за доллар, но в сентябре ослабление продолжилось. В настоящее время курс национальной валюты равен 96,6 ₽ за доллар и 103,3 ₽ за евро.

В условиях снижения курса рубля по отношению к иностранным валютам введение экспортных пошлин является обоснованной мерой защиты бизнеса и граждан от роста цен на российских рынках [поскольку предложение на внутреннем рынке увеличится], говорила РБК проректор по научной работе Финансового университета Светлана Солянникова. При формировании новых логистических цепочек, разработке операционных и стратегических планов в 2022-м — начале 2023 года бизнес ориентировался на курс 70−75 ₽ за доллар, поэтому в условиях высокой волатильности национальной валюты курс выше 80 ₽ за $1 приводит к получению экспортерами сверхприбыли, обусловленной исключительно курсовыми разницами, отмечала она.