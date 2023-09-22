Давление продавцов не ослабевает

Рынок накануне. В четверг продажи на рынке продолжились: индекс МосБиржи снизился на 1,59%, до 3019,22 п., индекс РТС — на 1,44%, до 988,12 п.

В лидерах роста оказались акции Селигдара (SELG77,46 ₽, +2,66%), инвесторы ожидают, что акции Селигдара будут включены в базу расчёта основного индекса МосБиржи. По той же причине подорожали акции Группы Позитив (POSI 2315 ₽, +1,71%). Кроме того, менеджмент компании заявил о планах занять часть рынка кибербезопасности, освободившуюся после ухода иностранных компаний.

В аутсайдерах оказались акции Polymetall (POLY482,2 ₽, −8,57%), несмотря на заявления менеджмента о планах экспансии в новые юрисдикции. Компания может открыть автоклав в Казахстане в 2028 году, оценивая размер капитальных затрат в диапазоне $700−800 млн. Руководство допускает сдвиг сроков продажи российского бизнеса и дисконт к цене, но выступает категорически против продажи активов по частям.

Основные валюты ослабли по отношению к рублю: доллар США до 95,9100 ₽, евро до 101,8525 ₽

Правительство с 1 октября вводит гибкие экспортные пошлины 4−7% (а для удобрений до 10%) с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка.

Основные новости и события. Банки России за январь-август заработали 2,4 триллиона рублей, что соответствует прибыли сектора за весь рекордный 2021 год. Общая прибыль банков в августе составила 353 млрд руб., больше других заработали крупные банки — Сбербанк (SBER 250,16 ₽, −1,42%), ВТБ (VTBR 0,0246 ₽, −3,68%).

Сбербанк с 22 сентября повысит ставки по базовым ипотечным программам, а с 25 сентября увеличит ставки по вкладам на 0,5 п. п. Руководство банка ожидает сокращения ипотечного кредитования в IV квартале 2023 не менее чем на 30%.

ТМК (TRMK 222,7 ₽, −2,32%) начинает вторичное публичное размещение акций на МосБирже, ценовой диапазон предложения составит от 205 до 235 ₽ за акцию.

FESCO (FESH 90,87 ₽, −3,46%) планирует развивать отношения с Латинской Америкой в сфере грузоперевозок. Компания сохраняет интерес к приобретению новых контейнеровозов у ОСК, но при условии снижения цен на них, а также планирует внедрять системы беспилотного управления судами.

Правительство с 21 сентября вводит временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка, которое не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям. Цены на летний дизель на СПБМТСБ упали на 2,2% до 71,8 тыс. руб. за тонну.

КуйбышевАзот (KAZT 718 ₽, +2,89%) погасил казначейские акции, доля которых составляла около 24% в капитале компании.

Ожидания и торговые идеи. В пятницу утром настроения на глобальных рынках смешанные: японский индекс Nikkei 225 снижается на 0,6%, китайский индекс Shanghai Composite растет на 0,6%. Понижательная динамика на российском рынке может продолжиться в направлении технической поддержки на уровне 2985 п. по индексу МосБиржи.