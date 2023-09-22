Центробанк Японии сохранил сверхмягкую денежную политику

ТОКИО, 22 сентября. /ТАСС/. Банк Японии (Центробанк) по итогам прошедшего двухдневного заседания принял решение сохранить свою сверхмягкую денежную политику, направленную на достижение целевых показателей инфляции. Об этом говорится в опубликованном заявлении центробанка.

Отмечается, что было решено оставить краткосрочную процентную ставку на уровне минус 0,1% для стимулирования рынка. В то же время главный финансовый регулятор Японии оставил в силе принятое в июле решение о возможности повышения предельной ставки по долгосрочным кредитам до 1% в зависимости от ситуации на рынке, подчеркнув, что продолжает оценивать эффект принятия соответствующих мер.

Торги на валютной бирже отреагировали на решение центробанка умеренно, поскольку оно соответствовало ожиданиям инвесторов. Курс иены к доллару укрепился на 0,15% и вышел на отметку 148,01−148,02 иены за $1. В целом же местные аналитики прогнозируют дальнейшее ослабление курса национальной валюты к доллару.