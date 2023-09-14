Всё подсчитано: чем обернется введение новой страховки для такси

Введение обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажиром (ОСГОП) для автомобилей такси принесет страховым компаниям около 2 млрд рублей в год. Появление этой страховки станет дополнительной финансовой нагрузкой на таксистов и скажется на тарифах, считают эксперты отрасли. Подробности — в материале «Известий».

Пассажиров застрахуют

Запуск ОСГОП для такси даст страховым компаниям около 700 тыс. новых клиентов. Об этом заявил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев. По его словам, совокупный объем страховых премий по таким полисам может составить примерно 2 млрд рублей ежегодно.

Закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров» вступил в силу в 2013 году. Сейчас он распространятся только на общественный транспорт, однако с 1 сентября 2024 года наличие такой страховки станет обязательным и для автомобилей такси. Согласно закону, если во время поездки пассажир получит травму, то страховая компания будет обязана выплатить ему до 2 млн рублей в случае причинения ущерба здоровью и до 23 тыс. рублей за вред, причиненный имуществу. В случае гибели пассажира его родственники вправе рассчитывать на 2,05 млн рублей.

— За десять лет работы рынка ОСГОП страховщики накопили богатый опыт осуществления выплат пострадавшим пассажирам общественного транспорта и их родственникам. Распространение закона об ОСГОП на такси позволит применить все наработанные практики, делающие положение пострадавших пассажиров значительно более защищенным, и для пассажиров такси, — заявил Евгений Уфимцев.

От отметил, что такси является достаточно аварийным видом транспорта. Например, по ОСАГО число страховых случаев для автомобилей такси в семь раз больше, чем у обычных легковых машин.

Станет дороже

Несмотря на то что сейчас ОСГОП для такси не является обязательным, в ряде случаев агрегаторы оформляют такой полис добровольно, рассказала «Известиям» председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. После того как эта страховка станет обязательной, оформлять ее придется самим владельцам автомобилей такси — таксопаркам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым, которые оказывают услуги по перевозке пассажиров, отмечает она. Это приведет к их дополнительным издержкам, а значит — скажется на стоимости поездок.

Аналогичной точки зрения придерживается и заместитель председателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков. Он также считает, что новая страховка станет дополнительной финансовой нагрузкой на собственников автомобилей такси, которая и без того достаточно высокая.

— Сейчас стоимость полиса ОСАГО для такси превышает 100 тыс. рублей. Полис ОСГОП, конечно, будет стоить значительно меньше. Однако нередко водители по тем или иным причинам меняют автомобили. Если им придется каждый раз приобретать новую страховку, то сумма получится приличная. Разумеется, эти издержки будут заложены в тарифы, — завил он «Известиям».

Насколько может увеличиться стоимость поездок на такси после введения обязательного ОСГОП, эксперты спрогнозировать затрудняются, объясняя это тем, что «методика расчетов стоимости такого полиса и тарифы еще неизвестны». Тем не менее определенные выводы, касающиеся озвученных страховщиками объемов этого рынка, они готовы сделать уже сейчас.

Как подчеркивает Ирина Зарипова, согласно данным ГИБДД, в прошлом году в авариях с участием автомобилей такси погибли 128 пассажиров. Таким образом, исходя из суммы в 2,05 млн рублей, предусмотренной законом «Об ОСГОП» в случае гибели пассажира, общий размер компенсаций по этому виду страхования, будь он обязательным уже сейчас, составил бы чуть более 256 млн рублей. С учетом озвученных президентом НССО 2 млрд рублей в качестве общего объема страховых премий по этому виду страхования примерно 1,75 млрд рублей остаются у страховщиков, отмечает эксперт.

Правда, эти расчеты не учитывают выплаты в случае получения пассажиром травм — максимум 2 млн рублей. При этом, по данным научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, в прошлом году в авариях с участием автомобилей такси ранения получили 4162 человека.

Сложности контроля

Введение обязательного ОСГОП для такси может столкнуться с теми же проблемами, которые сейчас наблюдаются с ОСАГО для этого вида транспорта, считает руководитель центра компетенций международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус. Прежде всего речь идет о сложностях с контролем за таким полисом, отмечает он.

— Сейчас проверить наличие ОСАГО у машины такси можно только в «ручном режиме», вводя данные по конкретному автомобилю. Такая же ситуация может сложиться и с ОСГОП, если Центробанк не откроет доступ ФГИС «Такси» (Федеральная государственная информационная система. — «Известия») к своим базам данных, — заявил он «Известиям».

Эксперт также не исключил появления лазеек в законодательстве, которыми будут пользоваться таксисты и агрегаторы, чтобы обойти требование об обязательном ОСГОП. В качестве примера он привел ситуацию, при которой поездка по документам оформляется не как пассажирская перевозка автомобилем такси, а как договор фрахтования транспортного средства. В этом случае наличие специального полиса ОСАГО на автомобиль не требуется — достаточно обычного договора «автогражданки», отметил Станислав Швагерус.

— Вполне вероятно, что такая же схема будет использоваться и для того, чтобы не оформлять на автомобиль такси полис ОСГОП, — полагает эксперт.