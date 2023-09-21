ЦБ Турции повысил учетную ставку с 25 до 30 процентов
АНКАРА, 21 сен — РИА Новости. Центральный банк Турции повысил учётную ставку до 30% с прежних 25%, эксперты прогнозировали более осторожное повышение.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
АНКАРА, 21 сен — РИА Новости. Центральный банк Турции повысил учётную ставку до 30% с прежних 25%, эксперты прогнозировали более осторожное повышение.
«Комитет по денежно-кредитной политике ЦБ Турции повысил учетную ставку — ставку аукционного однонедельного репо — на 500 базисных пунктов, до 30%», — говорится в заявлении центробанка.
При этом эксперты ранее отмечали, что центральный банк, «разгружая» рынки путем быстрого повышения ставок, не хочет ставить в затруднительное положение некоторые слои общества и бизнес-сферу, поэтому пойдет на осторожное повышение.
Сам ЦБ Турции в свою очередь ещё в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. Регулятор тогда же, 22 июня, впервые более чем за два года повысил ставку рефинансирования — до 15% с 8,5%, хотя аналитики ожидали ее на отметке 21%. Тем временем в начале июля стоимость турецкой национальной валюты — лиры — обновила исторический минимум к доллару и впервые преодолела отметку в 27 лир за доллар.