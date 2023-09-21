Удержались выше уровня поддержки

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в среду восстановился от минимумов дня, снизившись за день только на 0,51%, до 3068,15 п., индекс РТС снизился на незначительные 0,08%, до 1002,54 п.

На общем фоне выделялись акции Детского мира (DSKY 78 ₽, +20%), которые подорожали после объявления о завершении трансформации компании в частный бизнес в результате обратного выкупа у миноритарных акционеров 58,26% акций. Теперь компания направит публичную оферту владельцам оставшихся акций.

Правительство собирается ввести экспортные пошлины почти на все товары, которые еще ими не обложены, за исключением продукции машиностроения. Ставка будет привязана к курсу рубля и составит максимальные 7% при курсе выше 95 ₽ за доллар США. Несмотря на оценку экспертов о том, что сильнее других пострадают металлурги, угольщики и производители удобрений, в лидерах роста вчера оказались акции Мечела (MTLR 198,82 ₽, +2,21%) и НЛМК (NLMK 197,62 ₽, +1,64%).

Основные валюты ослабли по отношению к рублю: доллар США до 96,1500 ₽, евро до 103,0250 ₽

Основные новости и события. РуссНефть (RNFT153,4 ₽, −4,36%) сократит добычу нефти в 2023 году на 5,3%, до 6,4 млн тонн. Инвестиционная программа РуссНефти в 2023 году была сокращена на треть, до 16 млрд руб.

ГМК Норникель (GMKN 16190 ₽, +1,2%)наращивает поставки меди в Китай по Восточному транспортному коридору: летом было поставлено 45 тыс. тонн меди (22% от произведенного объема за I полугодие 2023 года).

НОВАТЭК (NVTK 1625,6 ₽, +1,63%) предлагает создать программу поддержки технологий добычи трудно извлекаемого газа, запасы которого компания оценивает в 5 трлн куб м, а потенциал добычи в 70 млрд куб м в год. Компания планирует построить «Мурманский СПГ» на 70−75% из российского оборудования и комплектующих.

Алроса (ALRS 72,17 ₽, −2,00%) приостановила продажу алмазов на сентябрь и октябрь 2023 года из-за слабого спроса. Представители алмазной промышленности, включая группу De Beers, недовольны планируемым введением санкций против алмазной отрасли России. Сьерра-Леоне пригласила Алросу изучить рынок страны в сфере алмазодобычи после отмены западных санкций в отношении компании.

Газпром нефть (SIBN 669,65 ₽, +0,8%), скорее всего, выплатит дивиденды за 9 месяцев, но решение за акционерами, заявили в компании. Компания сохранит инвестиционную программу в 2023 году на уровне прошлого года (более 500 млрд руб.).

Ожидания и торговые идеи. В четверг утром настроения на мировых рынках негативные: японский индекс Nikkei 225 снижается на 1,3%, китайский индекс Shanghai Composite — на 0,6%. Российские могут продолжить снижение.