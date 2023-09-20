Хуснуллин: семейную ипотеку будет предложено продлить после 1 июля 2024 года

«Кроме экономического фактора, здесь есть главный социальный фактор, что семьи с детьми могут улучшить свои жилищные условия. Конечно, мы это будем продлевать», — сообщил Хуснуллин журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Он уточнил, что в дальнейшем правительство России планирует перейти к «кластерному подходу» к ипотечным программам. «Видим, что у нас есть пять групп — основных кластеров по строительству: регионы, где активно строится жилье, где спрос превышает предложение, и регионы, где нет спроса. Мы будем предлагать после 1 июля следующего года делать кластерный подход в поддержке ипотеки», — добавил вице-премьер, пояснив, что эта мера «поможет поддержать регионы».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что за семь месяцев текущего года свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки улучшили около 400 тыс. семей. По его словам, программа льготной ипотеки уже заработала в присоединенных регионах России.

Льготная ипотека позволяет получить кредит по ставке не более 8% для покупки жилого помещения на первичном рынке недвижимости, а также для строительства жилого дома. По семейной ипотеке ставка не превышает 6% годовых, действует для семей с детьми на жилье в новостройках.

Александр Кислов