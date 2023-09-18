Исследование: почему россияне не берут ипотеку

В крупнейших банках количество выданных ипотечных кредитов в августе выросло на 28%. Увеличение спроса связано с тем, что россияне торопились с получением кредитов до повышения ставки организаций вслед за ключевой. Также граждане опасались ухудшений условий по льготным программам и подорожания недвижимости. При этом большинство людей (52%) в основном приобретают вторичное жилье.

Мы решили узнать у наших читателей, как они относятся к ипотеке и на какой вид жилья они бы ее потратили. Делимся результатами.

Оказалось, что 81% респондентов сейчас проживают в отдельной квартире. Вместе с тем 67% пользователей предпочли бы поменять тип жилья и только 33% довольны тем, в котором живут сейчас. Однако переезду мешает нехватка финансов — на это указали 76% опрошенных. Также среди других причин люди называли следующие:

«Сложности с приспособлением к другой инфраструктуре в новом месте. В старом — детские врачи, школа, кружки хорошие уже найдены».

«Привязка семьи к школе из-за профильного направления».

«Оплата коммунальных платежей, в разы превышающие реальное потребление и их стоимость».

На данный момент живут в арендованной квартире 21% опрошенных нами пользователей, 45% имели опыт съема жилья хотя бы раз в жизни. Основными причинами аренды квартиры, помимо нехватки финансов, стали:

Отсутствие желания быть привязанными к одному месту жительства — 8%.

Работа, требующая постоянных переездов — 10%.

Нежелание «ввязываться в ипотеку» — 25%.

Однако те, кто собирается «ввязаться в ипотеку», выбрали бы квартиру в новостройке (59%), хотя чуть меньше половины опрошенных (41%) рассматривал бы предложение по приобретению «вторички». Но не эти факторы являются самыми главными.

Респонденты считают, что при выборе места проживания важно смотреть на социальную инфраструктуру (транспорт, здравоохранение и образование) в пешей доступности (66%), близость к месту работы/учебы (52%) и экологию (48%). Также необходимыми факторами места проживания люди отметили безопасность от грабежа, «домик у моря по сельской льготной ипотеке» и отсутствие планового отключения горячей воды.

На вопрос «Планируете ли вы брать ипотеку?» всего лишь 9% ответили утвердительно, при этом почти одинаковое количество респондентов подчеркнули, что кредит на жилье можно взять только при определенных условиях (например, низкий первоначальный взнос) или в их планах вообще не рассматривается вариант ипотеки (25% против 23% соответственно). Треть пользователей уже взяли и выплачивают ипотечный кредит (29%).

А тем, кто не планирует оформлять ипотеку, сделать такой ответственный шаг мешает слишком высокая ставка (30% опрошенных) и отсутствие уверенности в долгосрочной перспективе (27%). Пятая часть пользователей не желают брать деньги в долг у банка, а 18% устраивает их текущее положение дел.

Более половины (61%) людей согласились с тем, что арендовать квартиру намного затратнее, чем брать ипотеку и выплачивать ее ежемесячно несколько лет подряд. Однако противоположное мнение имеет 36% опрошенных. Пользователи оставили такие комментарии:

«Ипотека должна быть не больше 3% годовых, тогда ее будут брать и не жить от зарплаты до зарплаты, голодая, как это происходит сейчас».

«Я работаю проектировщиком, и абсолютно все жилье проектируется и строится с катастрофическими ошибками, эти дома не прослужат отведенный им срок… Поэтому аренда выглядит более перспективной…»

«Аренда может быть временной, ипотека — “рабство” на всю жизнь!»