Гендиректор «Газпром нефти» считает вероятной выплату дивидендов

Он уточнил, что по завершении девяти месяцев будут подведены итоги, а после этого уже совет директоров примет решение.

По его словам, «Газпром нефть» намерена сохранить объем инвестиционной программы в 2023 г. на уровне прошлого года. При этом у компании нет планов по выкупу акций у нерезидентов, так как в свободном обращении находится небольшой объем акций.

В ходе торгов на Мосбирже 20 сентября стоимость бумаг компании выросла на 2,32% до дневного максимума 679,75 ₽ По состоянию на 12:30 мск бумаги торговались по цене 668,85 ₽ (+0,69%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3 068,56 пункта (-0,5%). С начала года он вырос на 42%, котировки компании — на 45%.

«Газпром нефть» в первом полугодии 2023 г. получила чистую прибыль по МСФО в размере 304,413 млрд руб., что на 40% ниже показателя за январь-июнь 2022 г. (508,3 млрд руб.). Выручка компании в тот же период снизилась на 14,6% до 1,552 трлн руб. EBITDA составила 545,8 млрд руб. (-23,9% г/г).