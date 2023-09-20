Мосбиржа определила регламент работы в период праздников в 2024 году
В дни официальных государственных праздников торги не будут проводиться, при этом в рабочие субботы торги состоятся в обычном режиме.
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В дни официальных государственных праздников торги не будут проводиться, при этом в рабочие субботы торги состоятся в обычном режиме.
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Московская биржа определила регламент работы рынков в период государственных праздников в 2024 году, следует из сообщения на сайте торговой площадки.
Так, в дни официальных государственных праздников
Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, на срочном рынке, на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будут проводиться в официальные выходные дни 3−5 и 8 января, 29 и 30 апреля, 10 мая и 30 декабря 2024 года.
В указанные даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами «TODAY») и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп.
В остальные дни 2024 года торги на рынках биржи осуществляются по стандартному расписанию.