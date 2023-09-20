Мосбиржа определила регламент работы в период праздников в 2024 году

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Московская биржа определила регламент работы рынков в период государственных праздников в 2024 году, следует из сообщения на сайте торговой площадки.

Так, в дни официальных государственных праздников 1—2 января , 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября 2024 года торги на рынках Московской биржи не проводятся. При этом в рабочие субботы — 27 апреля, 2 ноября и 28 декабря 2024 года торги будут проводиться в обычном режиме.

Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, на срочном рынке, на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будут проводиться в официальные выходные дни 3−5 и 8 января, 29 и 30 апреля, 10 мая и 30 декабря 2024 года.

В указанные даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами «TODAY») и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп.