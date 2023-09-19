Суд в России наложил арест на ценные бумаги VTB Europe на сумму более €80,7 млн

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в рамках иска ВТБ в отношении бывшей европейской «дочки» VTB Bank (Europe) наложил арест на ценные бумаги компании на сумму более €80,7 млн. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВТБ.
Ранее ВТБ обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о взыскании с VTB Bank (Europe) задолженности в €112,6 млн и заявлением о принятии обеспечительных мер.
«Суд удовлетворил заявление ВТБ о принятии обеспечительных мер в полном объеме и наложил арест на все ценные бумаги VTB Europe, в том числе находящиеся на счете депо VTB Europe, открытом в депозитарии ВТБ. Стоимость ценных бумаг составляет более €80,7 млн», — сказали в пресс-службе.
В ВТБ подчеркнули, что банк удовлетворен вынесенным судебным актом и продолжит добиваться взыскания задолженности с VTB Europe в полном объеме.
В банке уточнили, что предметом иска является требование о взыскании задолженности по соглашению о прекращении взаимных прав и обязанностей по неисполненным сделкам, заключенным по генеральному соглашению ISDA (Международная ассоциация свопов и деривативов). «VTB Europe до настоящего времени свои обязательства по данному соглашению не исполнил», — подчеркнули в ВТБ.
10 апреля 2022 года Федеральное управление финансового надзора Германии сообщило, что днем ранее ввело запрет на использование банком ВТБ права голоса через дочернее подразделение VTB Bank (Europe) SE. В частности, финансовый регулятор запретил руководству VTB Bank (Europe) SE следовать указаниям ВТБ. С того момента, как указывалось в пресс-релизе, ВТБ не имеет контроля над VTB Bank (Europe) SE и не может распоряжаться его финансовыми активами или экономическими ресурсами. В марте 2023 года сообщалось, что процесс ликвидации VTB Europe начнется 1 апреля.