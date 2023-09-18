ВТБ потребовал взыскать с бывшей «дочки» VTB Bank Europe 112,6 млн евро

Согласно данным картотеки, 14 сентября суд в качестве обеспечительной меры арестовал активы, которые находятся на счету VTB Bank Europe SE в депозитарии ВТБ. Среди них — евробонды «Астана-финанс» на $1,2 млн, ноты VEON Holdings B.V. на $1 млн, еврооблигации Alfa Holding Issuance стоимостью 14,15 млн швейцарских франков, еврооблигации и ноты РЖД общей стоимостью 47 млн швейцарских франков.

Кроме того, суд наложил арест на все ценные бумаги на счетах депо в иных депозитариях в пределах размера иска ВТБ (112,6 млн евро).

ВТБ обосновал необходимость обеспечительных мер тем, что их непринятие «сделает невозможным фактическое исполнение решения суда и повлечет причинение значительного ущерба банку ВТБ». В банке указали на усилия VTB Bank Europe «по отчуждению имущества на территории РФ» и невозможность исполнения решения суда на территории Германии из-за санкций.

Следующее заседание назначено на 8 ноября. На иск ВТБ обратил внимание «Коммерсантъ». В банке на запрос газеты не ответили.

В апреле 2022 г. ВТБ потерял контроль над VTB Bank Europe SE, которая базируется во Франкфурте-на-Майне. Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) запретило VTB Bank Europe SE следовать указаниям материнской компании, также ВТБ потерял право распоряжаться его финансовыми активами и другими ресурсами. ВТБ не раскрыл ущерб от потери «дочки», но в апреле 2023 г. стало известно, что в совокупности 209 млрд руб. убытков пришлось на франкфуртское отделение VTB Bank Europe и лондонский VTB Capital.