UBS завершил поглощение Credit Suisse

UBS Group AG будет управлять двумя материнскими банками — UBS AG и Credit Suisse AG. Каждое учреждение сохранит дочерние компании и филиалы, а также продолжит обслуживать своих клиентов и работать с контрагентами. Совет директоров и правление UBS Group AG будут нести общую ответственность за консолидированную группу.

UBS будет публиковать финансовые результаты объединенной группы по МСФО в долларах. Доходы за второй квартал 2023 года планируется обнародовать 31 августа.

UBS и Credit Suisse начали процесс слияния в марте. Сделка состоялась при непосредственном участии властей Швейцарии, которые уговорили UBS выкупить Credit Suisse, чтобы спасти его от коллапса. Еврокомиссия одобрила слияние UBS и Credit Suisse в конце мая.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258645&hash=6af04b50a8bb4ed4&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.