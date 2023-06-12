12:46 (мск), источник: Коммерсантъ

UBS завершил поглощение Credit Suisse

Швейцарский банк UBS объявил о завершении поглощения банка Credit Suisse. Объединенная компания будет работать как консолидированная банковская группа, говорится в пресс-релизе.

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Источник: AP 2022

UBS Group AG будет управлять двумя материнскими банками — UBS AG и Credit Suisse AG. Каждое учреждение сохранит дочерние компании и филиалы, а также продолжит обслуживать своих клиентов и работать с контрагентами. Совет директоров и правление UBS Group AG будут нести общую ответственность за консолидированную группу.

UBS будет публиковать финансовые результаты объединенной группы по МСФО в долларах. Доходы за второй квартал 2023 года планируется обнародовать 31 августа.

UBS и Credit Suisse начали процесс слияния в марте. Сделка состоялась при непосредственном участии властей Швейцарии, которые уговорили UBS выкупить Credit Suisse, чтобы спасти его от коллапса. Еврокомиссия одобрила слияние UBS и Credit Suisse в конце мая.

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Лаура Кеффер

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