Помощь рублю: нефть позитивно начинает новую неделю
Нефть вновь дорожает. Ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции»Андрей Кочетков оценил, как это скажется на рубле.
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Нефть вновь дорожает. Ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции»Андрей Кочетков оценил, как это скажется на рубле.
Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. С одной стороны, дорожает нефть на фоне дефицита предложения, но, с другой стороны, на китайском рынке вновь дешевеют акции сектора недвижимости. Бумаги застройщика China Evergrande провалились на 25% в начале дня на новостях об аресте сотрудников центрального офиса.
Нефть вновь дорожает. Предыдущие три недели котировки актива завершали ростом. Главным фактором остаётся политика добывающих стран, которые вкупе с официальными квотами также дополнительно добровольно снизили производство и экспорт. Впрочем, без фактора относительно стабильной статистики США, а также улучшения данных по Китаю, одного сокращения было бы недостаточно. В КНР нефтепереработка в августе установила новый рекорд на уровне 15,23 млн баррелей в сутки.
Буровая активность в США почти на 16% ниже, чем год назад. Согласно отчёту Baker Hughes, на прошлой неделе число активных нефтяных буровых выросло на 2 штуки до 515 единиц. Это на 84 единиц ниже, чем год назад.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».