Помощь рублю: нефть позитивно начинает новую неделю

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. С одной стороны, дорожает нефть на фоне дефицита предложения, но, с другой стороны, на китайском рынке вновь дешевеют акции сектора недвижимости. Бумаги застройщика China Evergrande провалились на 25% в начале дня на новостях об аресте сотрудников центрального офиса.

По итогам предыдущей недели пара EUR/USD снизилась с $1,0701 до $1,0664. USD/RUB снизилась с 97,78 до 96,81, а EUR/RUB с 104,80 до 102,93.

Нефть вновь дорожает. Предыдущие три недели котировки актива завершали ростом. Главным фактором остаётся политика добывающих стран, которые вкупе с официальными квотами также дополнительно добровольно снизили производство и экспорт. Впрочем, без фактора относительно стабильной статистики США, а также улучшения данных по Китаю, одного сокращения было бы недостаточно. В КНР нефтепереработка в августе установила новый рекорд на уровне 15,23 млн баррелей в сутки.

Буровая активность в США почти на 16% ниже, чем год назад. Согласно отчёту Baker Hughes, на прошлой неделе число активных нефтяных буровых выросло на 2 штуки до 515 единиц. Это на 84 единиц ниже, чем год назад.

По состоянию на 8:40 мск:

Brent — $94,46 (+0,56%),

Алюминий — $2193,5 (-0,11%),

Золото — $1950,7 (+0,05%),

Никель — $19900 (-0,10%).

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