Ставка ЦБ, сплит акций «Транснефти» и Brent выше $94 за баррель: дайджест

Ставка ЦБ

В пятницу, 15 сентября, Банк России объявит свое решение по ключевой ставке. В 15:00 лава ЦБ Эльвира Набиуллина проведет пресс-конференцию по итогам заседания. Сейчас ставка находится на уровне 12% годовых.

В экспертном сообществе нет консенсуса относительно решения ЦБ по ставке на этом заседании. 16 из 30 участников опроса РБК заявили ранее, что на заседании регулятор примет решение о повышении ставки до 13%. Десять экспертов предположили, что ставка останется неизменной. Еще три человека допустили резкое ужесточение — до 14−15% годовых. Один участник опроса рассчитывал на минимальное повышение ставки — до 12,5% годовых.

Аналитики разошлись в прогнозах о росте ключевой ставки

Между тем в четверг, 14 сентября, в SberCIB отозвали свой прогноз о сохранении прежней ставки в 12%. В инвестиционном подразделении Сбербанка теперь ожидают, что ЦБ скорее поднимет ставку до 13%, что поможет избежать смягчения денежно-кредитных условий и уменьшит риски дополнительного давления на рубль. Аналитик SberCib Игорь Рапохин полагает, что регулятор предпочтет не идти против ожиданий рынка по повышению ставки.

Глава Сбербанка Герман Греф и глава ВТБ Андрей Костин при этом сошлись во мнении, что ЦБ не будет повышать ставку на заседании.

Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Василий Карпунин отметил, что в условиях, когда признаков замедления инфляции пока нет, а слабый рубль продолжает «перекладываться» в рост цен на импортные товар, ужесточение денежно-кредитной политики выглядит вполне вероятным.

«Короткие ОФЗ и корпоративные облигации сегодня будут под навесом продавцов. В случае роста ставки под умеренным давлением может быть и индекс Мосбиржи», — заключил Карпунин.

Базовый прогноз «Тинькофф Инвестиций» предполагает, что регулятор повысит ставку на 100 б.п., до 13% годовых. Однако аналитики не исключили возможность сохранения ставки на текущем уровне. «Предстоящее заседание будет опорным — регулятор представит свои обновленные прогнозы», — отметили в брокерской компании.



Сплит акций «Транснефти»

В пятницу, 15 сентября, пройдет заседание совета директоров «Транснефти». Один из вопросов на повестке — сплит, или дробление акций компании. В случае положительного решения цена акций может снизиться в 100 раз, но их количество увеличится в те же 100 раз. В итоге капитализация «Транснефти» и доли акционеров останутся прежними, но бумаги станут доступнее для покупки благодаря более низкой цене.

Акция очень дорогая, кто может купить такие акции? Одну, две, три можно. Поэтому решили в том предложении, которое было сформулировано на заседании комитета, предложить совету директоров «Транснефти» принять решение о дроблении, уменьшить стоимость в сто раз. Геннадий Шмаль член совета директоров «Транснефти»

Сейчас у акций «Транснефти» самая высокая цена на российском рынке. По итогам торгов в четверг, 14 сентября, одна бумага стоила ₽146,3 тыс. В SberCIB предположили, что если акционеры одобрят сплит, то ликвидность акций может значительно повыситься. Новости о возможном сплите стали одним из ключевых драйверов роста акций, которые с того момента подорожали примерно на 10%.

В «Альфа-Банке» отмечали, что у «Транснефти» крепкий баланс и хорошие перспективы дивидендов. «Результаты первого полугодия по международным стандартам приятно удивили — прибыль выросла на 45,3%, до ₽233,1 млрд. “Транснефть” получает сверхдоходы от транспортировки нефти в порт Козьмино, откуда сырье идет в Китай», — сообщили аналитики.

По их оценкам, акции без учета сплита в будущем могут подорожать до ₽175 тыс., что на 19,6% выше текущих значений. Дивиденды, как ожидается, могут составить ₽21−25 тыс. на акцию (доходность — 14,4−17%).



Цены на нефть

Поздно вечером в четверг, 14 сентября, стоимость ноябрьского фьючерса на нефть Brent на бирже ICE Futures впервые с 16 ноября 2022 года поднялась выше $94 за баррель. По итогам торгов цена барреля нефти увеличилась на 1,98%, до $93,7 за баррель. На торгах 15 сентября цены на нефть в моменте выросли еще на 0,96%, до $94,6 за баррель.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258928&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Цена нефти Brent превысила $94 за баррель

Нефть дорожает третью неделю подряд, заметил Bloomberg. Росту цен способствовали прогнозы МЭА и ОПЕК о сохранении дефицита предложения на рынке до конца года. Поддержку котировкам также оказывают признаки того, что США, вероятно, удастся избежать рецессии, в время как макроэкономическая статистика из Китая дает надежду на то, что пик замедления китайской экономики уже позади.

«Нефтяные рынки теперь вынуждены задуматься о том, могут ли фьючерсы на Brent достигнуть $100 за баррель во второй половине 2023 года, учитывая масштабы сокращения предложения ОПЕК+», — указал директор отдела исследований сырьевых товаров из горнодобывающей и энергетической отраслей в Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар, По его словам, снижение мировых запасов нефти создает риск повышенной волатильности на рынке.

«Зона $94−95 за баррель может умерить активность покупателей, хотя при появлении новых краткосрочных катализаторов не исключено, что цели спекулянтов сместятся на круглую отметку в $100», — полагают в «БКС Мир Инвестиций».

Аналитики пояснили, что такими катализаторами могут стать новости о временных перебоях с поставками из-за погодных условий или технических проблем, которые регулярно происходя по всему миру. Дефицит на рынке делает котировки очень чувствительными к подобным новостям, отметили в брокерской компании.

Аналитики телеграм-канала «Мои Инвестиции» ранее спрогнозировали, что в этом году Brent преодолеет уровень $95 за баррель.



Другие важные события

Китай: розничные продажи в августе — 05:00 мск.

Китай: промышленное производство — 05:00 мск.

Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 12:45 мск.

США: промышленное производство в августе — 16:15.

США: предварительные данные по индекс потребительского доверия Университета Мичигана в сентябре — 17:00 мск.

США: недельные дневные по количеству — 20:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

Индекс Мосбиржи: 3139,49 (-0,28%).

Индекс РТС: 1018,31 (-1,2%).

S&P 500: 4505,1 (+0,84%).

Dow Jones Industrial Average: 34 907,11 (+0,96%).