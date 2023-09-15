British American Tobacco продала бизнес в России

«В дополнение к нашему объявлению от 7 сентября 2023 года информируем, что завершили продажу наших российских и белорусских предприятий. Продажа была осуществлена в соответствии с местным и международным законодательством и после получения всех необходимых разрешений», — сказано в пресс-релизе.