Названы категории россиян, у кого в октябре изменится пенсия

В России с 1 октября вырастет пенсия у военных пенсионеров. Это повышение касается бывших военнослужащих, госохраны, сотрудников ФСИН, МВД и прочих силовых структур, находящихся в отставке, а также граждан, прошедших службу в пограничных или железнодорожных войсках.

Размер повышения «военных» пенсий составит 10,5%. Средний размер пенсии по линии Минобороны составит 41,9 тысячи рублей. Данный законопроект охватывает 2 миллиона 778 тысяч военных пенсионеров. Предусматривается, что на индексацию потратят более одного триллиона рублей из федерального бюджета, заявлял ранее первый замглавы Минфина Леонид Горнин.

Также с 1 октября повышение затронет получателей страховых пенсий, которым в августе исполнилось 80 лет.

Россиянам, которые оформили инвалидность 1 группы, а также пенсионерам, у кого появились иждивенцы, также увеличат размер фиксированной выплаты в структуре страховой пенсии.

У граждан в возрасте 80-лет и инвалидов 1 группы, не имеющих иждивенцев, размер фиксированной выплаты будет составлять 15 134,66 ₽

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259079&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Доплата к страховой пенсии по старости или по инвалидности полагается как работающим, так и неработающим пенсионерам за нетрудоспособных иждивенцев. Доплата за иждивенцев составляет ⅓ величины фиксированной выплаты за каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более трех. Однако ежегодная индексация доплаты положена только неработающим пенсионерам. Доплату за нетрудоспособных иждивенцев могут получить и военные пенсионеры, при условии, что они официально не работают.