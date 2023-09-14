Мосбиржа с 19 сентября начнет расчет индексов дивидендов

Среди новых индексов будут представлены: индекс дивидендов Мосбиржи «брутто», индекс дивидендов Мосбиржи «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций), индекс дивидендов РТС «брутто», индекс дивидендов РТС «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций).

Индексы дивидендов будут рассчитываться как суммарные дивиденды в пунктах базовых индексов — индекса Мосбиржи и индекса РТС.

Расчет индексов будет проходить один раз в день в 18:30 мск. При этом в дни, когда дивиденды отсутствуют, индексы будут принимать значение ноль.

Как отмечает площадка, целью создания этих индикаторов является включение дивидендной поправки в расчет вариационной маржи (прибыли или убытка) по вечным фьючерсам. Таким образом, индикатор позволит заложить в цену контракта дивиденды.