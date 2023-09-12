ЦБ: реальный эффективный курс рубля упал на 29,9% с начала 2023 года

Реальный эффективный курс рубля определяют, чтобы выявить динамику валютных курсов через среднее значение курсов валют торговых партнеров. Тогда как номинальный курс представляет средний обменный показатель без учета инфляции и рефляции.

Согласно подсчетам ЦБ, REER к доллару в августе снизился на 5,1%, к евро — на 4%. С начала года реальный эффективный курс рубля к доллару упал на 31,1%, к евро — на 32,9%.

С начала августа падение рубля ускорилось примерно на 7%. Однако 11 сентября курс доллара снизился до 95,08 ₽/$. Сегодня, 12 сентября, рубль продолжил укрепляться: доллар стоил ниже 93 ₽, евро — ниже 100 ₽. По состоянию на 17:52 мск, курс доллара — 95 ₽, курс евро — 101,87 ₽.