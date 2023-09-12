18:17 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦБ: реальный эффективный курс рубля упал на 29,9% с начала 2023 года

Реальный эффективный курс рубля (REER) по отношению к валютам основных торговых партнеров, учитывая инфляцию, снизился за период с января по август 2023 года на 29,9%. В августе REER упал на 4,6%, следует из данных Банка России.

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Источник: РИА "Новости"

Реальный эффективный курс рубля определяют, чтобы выявить динамику валютных курсов через среднее значение курсов валют торговых партнеров. Тогда как номинальный курс представляет средний обменный показатель без учета инфляции и рефляции.

Согласно подсчетам ЦБ, REER к доллару в августе снизился на 5,1%, к евро — на 4%. С начала года реальный эффективный курс рубля к доллару упал на 31,1%, к евро — на 32,9%.

С начала августа падение рубля ускорилось примерно на 7%. Однако 11 сентября курс доллара снизился до 95,08 ₽/$. Сегодня, 12 сентября, рубль продолжил укрепляться: доллар стоил ниже 93 ₽, евро — ниже 100 ₽. По состоянию на 17:52 мск, курс доллара — 95 ₽, курс евро — 101,87 ₽.

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