Какие компании могут принести большую прибыль держателям акций

«Транснефть»

На 15 сентября назначено заседание совета директоров по вопросу дробления акций. Новость ожидаемая, но все равно позитивная, так как сплит увеличит доступность бумаг для более широкого круга инвесторов.

Сбербанк

В рамках стратегии-2026 Сбербанк не планирует снижать объем выплаты дивидендов, заявил Герман Греф. По его словам, если достаточность капитала будет высокой, то можно будет рассматривать выплату повышенных дивидендов. Однако пока говорить об этом рано.

НОВАТЭК

Компания планирует в 2023 г. увеличить чистую прибыль и выручку на 25% к 2021 г. сообщил Леонид Михельсон. В результате вырастет и объем дивидендных выплат, которые составят 50% от прибыли.

«Газпром»

Сегодня состоится заседание совета директоров. В повестке вопрос «О согласовании приобретения ПАО “Газпром” акций». Подробностей от эмитента по поводу того, какие именно бумаги будут покупаться, не появлялось.

ГДР Noventiq

Мосбиржа изменила дату последнего дня торгов бумагами компании перед делистингом в режиме Т+1 с 21 сентября на 19 сентября.