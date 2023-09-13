Bloomberg: генеральный директор Binance Брайан Шредер покинул пост

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор подразделения криптобиржи Binance в США Брайан Шредер покинул свой пост, временно исполняющим его обязанности был назначен директор компании по правовым вопросам Норман Рид. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, этот шаг в первую очередь связан с ограничениями деятельности компании, введенными правительством США. Из-за юридических проблем и трудностей в проведении транзакций Binance оказалась вынуждена уволить часть своих сотрудников. Нынешняя волна сокращений, ставшая второй по счету, коснулась около трети всех служащих криптобиржи, то есть около ста человек, уточняет Bloomberg.

Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала судебный иск к Binance и ее генеральному директору Чанпэну Чжао. Регулятор обвиняет руководство криптобиржи в том, что оно допускало осуществление операций с ценными бумагами без должной регистрации и вводило в заблуждение инвесторов относительно надзорных механизмов.

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что Binance и Чанпэн Чжао «публично заявляли, что клиентам в США запрещено осуществлять транзакции» на бирже, а в действительности они якобы «обходили собственные механизмы контроля» и тайно позволяли американским клиентам участвовать в торгах.

Иск подан в федеральный суд столичного округа Колумбия. После этого Binance приостановила прием депозитов в долларах.