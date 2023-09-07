Что значит решение о снятии санкций ЕС с экс-главы Ozon

В апреле 2022 г. Шульгина внесли в европейский санкционный список, и даже уход бизнесмена с руководящего поста 11 апреля не смог изменить ситуацию. Как говорится в публикации на сайте журнала ЕС, санкции были введены в связи с тем, что 24 февраля 2022 г., в день начала военной операции на Украине, Шульгин присутствовал на встрече российских крупных бизнесменов с президентом России Владимиром Путиным. По мнению властей ЕС, присутствие Шульгина на данной встрече означало поддержку политики России в отношении Украины.

Позже, 18 июня 2022 г., бизнесмен подал запрос в суд ЕС с требованием отменить действие всех решений Совета ЕС, в которых упоминается его имя, а также возместить все судебные издержки. В качестве обоснования этих требований в запросе указаны следующие пункты: нарушение прав на юридическую защиту, несостоятельность аргументов, предоставленных Советом, нарушение принципа пропорциональности, а также ограничение принципа равного обращения. Но основной претензией Шульгина, в итоге сыгравшей решающую роль, стало заявление об ошибочном обосновании внесения бизнесмена в санкционный список. В документе ЕС сказано, что Шульгин является «ведущим бизнесменом», но так как он более не занимает пост гендиректора Ozon Шульгин оспаривал эту позицию. Совет ЕС не предоставил никаких доказательств, почему это утверждение корректно в отношении бывшего гендиректора Ozon.

Это решение, если оно выдержит вероятную апелляцию или власти ЕС ее не подадут, — вероятный прецедент для других подобных дел о персональных санкциях ЕС в отношении российских бизнесменов, говорит руководитель практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Сергей Гландин.

В деле Шульгина Европейский суд рассмотрел его через исследование соответствия Шульгина двум критериям, установленным в статье 3 Регламента ЕС 269, на основании которых он попал под блокирующие санкции. Это, по словам Гландина, критерии из пунктов «а» (если лицо связано с лицами во власти России, принимающими соответствующие решения по Украине или поддерживает их) и «g» («ведущий бизнесмен из сектора экономики, существенно наполняющей бюджет РФ»).

Суд признал, что на момент включения в санкционный список Шульгин соответствовал критерию пункта «g», присутствуя в важном секторе, наполняющим бюджет России. Но, уйдя из индустрии, оставив пост, перестал ему соответствовать, равно как и нести косвенную угрозу Украине, а власти ЕС не выполнили бремя проверки актуального статуса Шульгина, позволяющего сохранять санкции в отношении него. Кроме того, Шульгин не делал никаких политических заявлений по конфликту на Украине, и его присутствие на встрече представителей бизнеса с Путиным 24 февраля 2022 г. не дает оснований судить о его позиции, что также важно для других подобных дел, отмечает Гландин.

Как говорит партнер, руководитель Международной практики Коллегии адвокатов «Делькредере» Андрей Рябинин, принятие судом итогового решения спустя почти год — нормальная практика в этих случаях, не связанная с существующей политической и прочей конъюнктурой. Однако юрист уточнил, что существуют и исключения. Так он привел пример решения по делу RT France, рассмотренного за менее чем три месяца (иск подан 8 марта 2022, решение вынесли 27 июля). «Это дело было выбрано специально, поскольку в нем Суд ЕС дал свою международно-правовую оценку действиям Российской Федерации и для этого данное дело было как нельзя кстати», — заявил Рябинин.