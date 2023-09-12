RBI допускает ребрендинг своей российской «дочки» после ее продажи или выделения

«Скорее всего, в ходе продажи или выделения (“дочки” из состава RBI. — “Ъ”) произойдет ребрендинг, и нужно быть готовым к любым обстоятельствам. Решение о том, какой товарный знак это может быть, пока не принято, и, конечно, это зависит и от возможного покупателя. Однако текущая заявка на товарный знак не свидетельствует о скорой сделке», — приводит Kleine Zeitung слова представителя банка.

В марте Европейский Центробанк потребовал от RBI закрыть свой бизнес в России, сообщало Reuters со ссылкой на источники. В том же месяце банк объявил о планах урезать деловую активность в России, а также продать местное подразделение или вывести его из структуры группы.

В августе глава RBI Йоханн Штробль сообщил, что группа перенесла выделение российского бизнеса или его продажу на конец 2023 года. В начале сентября Райффайзенбанк подал заявку на регистрацию нового логотипа в России. В качестве причины обновления логотипов в банке указали необходимость расширения возможностей товарных знаков.

Милена Костерева