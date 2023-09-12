13:33 (мск), источник: Коммерсантъ

RBI допускает ребрендинг своей российской «дочки» после ее продажи или выделения

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) считает вероятной смену бренда своей дочерней компании в России — Райффайзенбанк — после ее выделения из состава группы или продажи. Об этом газете Kleine Zeitung сообщили в пресс-службе RBI.

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Источник: Reuters

«Скорее всего, в ходе продажи или выделения (“дочки” из состава RBI. — “Ъ”) произойдет ребрендинг, и нужно быть готовым к любым обстоятельствам. Решение о том, какой товарный знак это может быть, пока не принято, и, конечно, это зависит и от возможного покупателя. Однако текущая заявка на товарный знак не свидетельствует о скорой сделке», — приводит Kleine Zeitung слова представителя банка.

В марте Европейский Центробанк потребовал от RBI закрыть свой бизнес в России, сообщало Reuters со ссылкой на источники. В том же месяце банк объявил о планах урезать деловую активность в России, а также продать местное подразделение или вывести его из структуры группы.

В августе глава RBI Йоханн Штробль сообщил, что группа перенесла выделение российского бизнеса или его продажу на конец 2023 года. В начале сентября Райффайзенбанк подал заявку на регистрацию нового логотипа в России. В качестве причины обновления логотипов в банке указали необходимость расширения возможностей товарных знаков.

Милена Костерева

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