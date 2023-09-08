Райффайзенбанк подал заявку на регистрацию логотипа «R Банк»

Логотип и название представлены на русском и английском языках: «R Банк» и «R Bank».

В марте Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) объявила о намерении свести к минимуму свое присутствие в России, а также о проработке двух сценариев сворачивания бизнеса — продаже «дочки» или же выводе актива из состава группы. Как в мае заявлял гендиректор RBI Йоханн Штробль, группа планирует завершить отделение российского банка до конца III квартала 2023 г.

В середине апреля с некоторых зданий в Москве сняли вывески Райффайзенбанка. Тогда крупная вывеска банка также пропала с крыши Российской государственной детской библиотеки на Калужской площади. Райффайзенбанк пояснил, что не стал продлевать контракты на размещение части наружной рекламы в столице для снижения узнаваемости.

С 1 августа Райффайзенбанк временно приостановил прием и покупку наличной валюты у физических лиц. Тогда решение связывали с «необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка». В сентябре банк ввел запретительную комиссию 50% на входящие переводы в долларах США из других банков для малого и микро бизнеса.