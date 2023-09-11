Сбербанк не планирует выпускать облигации в дирхамах

Первой российской компанией, которая разместила облигации в дирхамах в России, стал «Русал»: 7 сентября компания выпустила бумаги объемом 370 млн дирхамов со ставкой купона 5,95% годовых. Срок обращения составит два года.

В отличие от юаня, на Мосбирже нет торгов валютной парой дирхам-рубль — только фьючерсы на валюту ОАЭ. Сложности, как писали ранее «Ведомости», связаны с поиском устойчивого контрагента и жестким комплаенсом со стороны Эмиратов в отношении финансовых компаний.

Сбербанк также пока не видит возможности для размещения юаневых облигаций в России, хотя сохраняет такие планы, рассказал банкир. В этом нет большого «бизнес-смысла» в условиях низкого предложения валюты на внутреннем рынке. Намерения выпустить юаневые бонды Ведяхин озвучивал на ПМЭФ летом 2022 г.

По словам банкира, сейчас активность эмитентов юаневых облигаций снизилась. Это связано с тем, что вырос импорт в юанях, но чистый приток китайской валюты в Россию замедлился. Некоторое время назад цены на энергоносители снижались вместе с юаневым экспортом тоже, а импорт, наоборот, рос.

«Сейчас излишка юаней на российском рынке нет, и выходить сейчас с займом в юанях смысла не видим», — отметил Ведяхин. Если ситуация изменится и Сбербанк увидит дополнительные юани по привлекательной ставке, которая будет значительно лучше, чем сейчас, учитывая высокую ключевую, Сбербанк вернется к этой теме.

Российские участники финансового рынка размещают часть юаней на счетах в китайских банках, а не вкладываются в локальные юаневые инструменты, и это приводит к дефициту юаневой ликвидности на российском рынке, писал Банк России в одном из своих обзоров в мае. На российском рынке с апреля до середины мая 2023 г. наблюдался дефицит юаневой ликвидности, отмечал ЦБ: это могло быть вызвано спросом на юани для оплаты импорта.

Согласно июньской оценке Сбербанка, в 2023 г. на российском рынке компании могут выпустить юаневых облигаций еще на 56,3 млрд юаней (656,9 млрд руб.). Таким образом, весь потенциал рынка облигаций в китайской валюте в текущем году может составить 80 млрд юаней (933,5 ₽). За весь прошлый год (с июля, когда первый выпуск разместил «Русал») российские компании разместили бондов в юанях суммарно на 58,7 млрд (685 млрд руб.).

Сейчас в обращении находятся более 30 выпусков юаневых облигаций, в том числе ВТБ, Альфа-банка, «Норникеля», «Полюса», Segezha, «Совкомфлота» и «Фосагро». Крупнейшие выпуски у «Роснефти» — два по 15 млрд юаней в сентябре 2022 г. и марте 2023 г. соответственно.

По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса в январе — июле 2023 г. составил $25,2 млрд против $165,4 млрд годом ранее. При этом в июле дефицит текущего счета сложился на уровне $1,8 млрд, тогда как год назад был $17,8 млрд. Определяющую роль в динамике текущего счета сыграло уменьшение положительного сальдо торгового баланса в январе — июле на 68,4% до $64,4 млрд ($204 млрд год назад).