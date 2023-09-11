Мосбиржа опубликовала итоги по отраслевым индексам за август
Мосбиржа опубликовала в своем телеграм-канале итоги по отраслевым индексам за август 2023 г.
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Мосбиржа опубликовала в своем телеграм-канале итоги по отраслевым индексам за август 2023 г.
По данным торговой площадки, индекс финансов (MOEXFN) вырос на 10%, индекс информационных технологий (MOEXIT) — на 11%, индекс транспорта (MOEXTN) — на 17%.
Так, в индексе финансов лидировали акции «Ренесанс страхования» (+20%), Московской биржи (+29%), банка «Санкт-Петербург» (+32%).
Лидерами в индексе транспорта стали акции Дальневосточного морского пароходства (+24%), Новороссийского комбината хлебопродуктов (+31%), Новороссийского морского торгового порта (+47%).
Общий объем торгов на рынках Мосбиржи в августе 2023 г. вырос в годовом выражении на 56,9%, до 127,5 трлн руб. Оборот акциями, депозитарными расписками и паями увеличился в 3,7 раза до 3,268 трлн руб., что стало максимальным значением с февраля 2022 г. Среднедневной объем торгов составил 142,1 млрд руб., в то время как год назад он был равен 38,6 млрд руб.