14:40 (мск), источник: Ведомости

Мосбиржа опубликовала итоги по отраслевым индексам за август

Мосбиржа опубликовала в своем телеграм-канале итоги по отраслевым индексам за август 2023 г.

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Источник: Reuters

По данным торговой площадки, индекс финансов (MOEXFN) вырос на 10%, индекс информационных технологий (MOEXIT) — на 11%, индекс транспорта (MOEXTN) — на 17%.

Так, в индексе финансов лидировали акции «Ренесанс страхования» (+20%), Московской биржи (+29%), банка «Санкт-Петербург» (+32%).

В топ-3 индекса информационных технологий вошли: расписки «Циана»(+15%), Ozon (+16%), HeadHunter (+50%).

Лидерами в индексе транспорта стали акции Дальневосточного морского пароходства (+24%), Новороссийского комбината хлебопродуктов (+31%), Новороссийского морского торгового порта (+47%).

Ранее Мосбиржа сообщала, что в июле лидировали индекс металлов и добычи (+15%), индекс транспорта (+18%), индекс потребительского сектора (+19%).

Общий объем торгов на рынках Мосбиржи в августе 2023 г. вырос в годовом выражении на 56,9%, до 127,5 трлн руб. Оборот акциями, депозитарными расписками и паями увеличился в 3,7 раза до 3,268 трлн руб., что стало максимальным значением с февраля 2022 г. Среднедневной объем торгов составил 142,1 млрд руб., в то время как год назад он был равен 38,6 млрд руб.

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