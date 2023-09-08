Суд взыскал в пользу государства акции «Метафракс Кемикалс»

В пользу государства были переданы обыкновенные акции «Метахолдинга» в количестве 281,67 млн акций, а также 802 299 акций «Метафракс Трейдинг» — всего 94,2% уставного капитала, сообщает «Интерфакс». Суд обязал «Регистратор Интрако» списать эти акции с лицевых счетов ответчиков и зачислить их на лицевой счет Росимущества.

Ответчики в течение месяца могут обжаловать решение суда, уточняет агентство.

В начале августа суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о принятии дополнительных обеспечительных мер по делу об оспаривании законности приватизации «Метафракс Кемикалс». Тогда судом был наложен арест на все движимое (за исключением денежных средств) и недвижимое имущество. Органам управления также запретили принимать решения о выплате дивидендов и вознаграждения членам совета директоров, а также о выводе денег и другого имущества из компании.

Завод одного из крупнейших производителей метанола в России «Метафракс Кемикалс» находится в городе Губаха Пермского края.

Генпрокуратура подала иск к компаниям «Метахолдинг», «Метафракс Трейдинг» и Тольяттихимбанк, владеющим предприятием, 31 июля. По версии ГП, в 1990-х гг. государство незаконно было выведено из числа владельцев «Метафракс Кемикалс».