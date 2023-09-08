Reuters: сообщество SWIFT готово в течение 30 дней подключить к системе «дочку» РСХБ

«В SWIFT подтвердили, что RSHB Capital S.A. (зарегистрирована в Люксембурге — прим. ТАСС) может подать заявку на членство и доступ к SWIFT для осуществления транзакций по сделкам с продовольствием и удобрениями на основании своего текущего статуса эмитента долговых ценных бумаг», — говорится в письме, выдержки из которого цитирует Reuters.

В среду в МИД РФ, комментируя предложения Гутерриша по возвращению к зерновой сделке, заявили, что они не новы и не могут стать основой для прогресса по нормализации сельхозэкспорта РФ. В дипведомстве подчеркнули, что фактически Россия вместо реальных изъятий из санкций получила лишь «новую порцию обещаний от Секретариата ООН». В дипведомстве указали, что «у переподключения профильного Россельхозбанка к SWIFT нет рабочих альтернатив — ни с опциями филиалов и “дочек”, ни через маргинальный канал с JP Morgan, который был закрыт после сворачивания черноморской инициативы». Там также уточнили, что за несколько дней до российско-турецкого саммита в Сочи Россельхозбанк получил уведомление от Commerzbank во Франкфурте о закрытии корреспондентского счета в евро.