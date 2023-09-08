Акции для богатых: почему на рынке так и не сложился класс массовых инвеcторов

В России открыто более 33 млн брокерских счетов. При этом у 66% клиентов брокеров счета пустые. Такие данные приводит Банк России в квартальном обзоре ключевых показателей отдельных профессиональных участников рынка ценных бумаг. В обзоре также говорится, что 22% составляет доля клиентов с активами до 10 000 рублей.

Таким образом, реальные вложения частных инвесторов в российский фондовый рынок осуществляются лишь с 12% брокерских счетов.

При этом совокупная стоимость активов на брокерском обслуживании во II квартале 2023 года выросла до 8 трлн рублей, это на 48% больше, чем годом ранее. Общий средний размер счета, если разделить эту сумму на все открытые счета, — 241 000 рублей. А если убрать из расчета пустые счета и счета с минимальными суммами, выйдет 1,8 млн рублей. Эта сумма выросла во II квартале 2023 года на 28,6%.

По итогам II квартала усилилась концентрация активов физических лиц на фондовом рынке — 73% всех активов сосредоточены на счетах квалифицированных инвесторов, доля которых не превышает 1,8% от общего числа частных инвесторов. Это 617 000 человек. В I квартале у профессионалов на счетах было сконцентрировано 69% активов.

О чем это говорит

Число клиентов брокеров в последние три года утроилось, однако данные по пустым счетам и счетам с небольшими суммами говорят, что в России пока так и не сформировался класс массовых розничных инвесторов и основные активы сосредоточены у подготовленных и более состоятельных клиентов, говорит руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

Статус квалифицированного инвестора сейчас может получить любой инвестор, соответствующий имущественному цензу в 6 млн рублей для объема активов или оборота по счету. При этом в России только 10% домохозяйств имеют медианный денежный доход на человека выше 57 000 рублей в месяц и чистые активы в 4 млн рублей и более, указывает инвестиционный советник «Открытие Инвестиции» Артем Маркин. «Очевидно, что преобладание квалифицированных инвесторов в общем объеме инвестиций связано прежде всего с имущественным расслоением», — говорит он.

Концентрация активов объясняется еще и тем, что квалифицированные инвесторы получают больший доход, чем непрофессионалы, за счет использования высокорискованных и сложных инструментов, которые неквалифицированным инвесторам недоступны, добавляет в свою очередь директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров.

К тому же квалифицированные инвесторы больше инвестируют в валютные инструменты, и с учетом значительного ослабления рубля валютные активы таких клиентов сильно выросли в рублях, увеличив их долю по отношению ко всем активам. Артем Майоров директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции»

При этом клиенты брокеров активно интересуются получением статуса квалифицированного инвестора, поскольку он дает большее разнообразие инструментов, добавляет руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов. В то же время число новых брокерских счетов заметно растет каждый месяц. Это говорит о том, что интерес к инструментам финансового рынка у россиян все же есть, поясняет Маркин из «Открытие Инвестиции».

Как привлечь непрофессионалов

Количество непрофессиональных инвесторов на рынке будет увеличиваться по мере роста доступности и удешевления услуг брокерских компаний. Однако насколько интенсивно этот процесс будет идти и насколько активны неквалифицированные инвесторы будут на рынке, зависит от «свободного дохода домохозяйств», то есть сумм, которые они могут направить на что-то еще, кроме потребления, говорит руководитель дирекции по работе с акциями УК «Альфа-Капитал» Эдуард Харин.

Чтобы неквалифицированные инвесторы стали более активными на рынке, нужно создать условия, в которых инвестиции будут привлекательными и безопасными, говорит Дмитрий Леснов из «Финама». Поэтому упор должен делаться как на образовательные программы по повышению финансовой грамотности непрофессиональных инвесторов, так и на стимулирование долгосрочных инвестиций и расширение перечня доступных для инвестирования инструментов, считает Артем Маркин из «Открытие Инвестиции».

Он отмечает, что, помимо классических инструментов, как, например, паевые фонды, неквалифицированным инвесторам рынок начинает предлагать более широкий выбор инструментов с разным уровнем риска и доходности. Например, модельные портфели, автоследование, структурные облигации с полной защитой капитала и рекомендации с учетом индивидуального риск-профиля.

Со временем индивидуальная кастомизация портфеля для неквалифицированных инвесторов будет только увеличиваться, и в мобильном приложении брокера или банка можно будет сформировать портфель под любой запрос. Артем Маркин инвестиционный советник «Открытие Инвестиции»

Поможет ли это? Рост реальных располагаемых доходов населения России во II квартале 2023 года составил 5,3% в годовом выражении, говорится в докладе Росстата. А за первую половину 2023 года Росстат оценил рост реальных располагаемых доходов населения на уровне 4,7%. Среднемесячная заработная плата в стране в номинальном выражении в мае 2023 года составляла 72 851 рубль, увеличившись на 16,1% по сравнению с маем 2022 года.

По мнению инвестиционного консультанта ФГ «Финам» Тимура Нигматуллина, невысокие доходы населения все же не ограничение для инвестиций. «На Московской бирже есть инструменты, которые позволяют составлять диверсифицированные портфели от 1000 рублей, например паи биржевых фондов», — заключает эксперт.