Почему падает индекс Мосбиржи

Ни одна из бумаг индекса Мосбиржи в этот день не показала роста. В аутсайдерах оказались бумаги Fix Price (-5,42%), «Русгидро» (-4,61%), ВТБ (-4,16%), X5 Group (-4,15%) и En+ Group (-3,59%).

Главный аутсайдер, Fix Price, опубликовал слабые операционные и финансовые показатели за II квартал 2023 г. Выручка за этот период увеличилась на 0,9% г/г против роста на 5,2% в I квартале. Замедление роста выручки объясняется снижением сопоставимых продаж на 7,9% г/г. EBITDA компании за апрель-июнь составила 9,8 млрд руб., а рентабельность по этому показателю снизилась до 14%.

По итогу торгов в лидерах снижения оказался нефтехимический сектор — без значимых фундаментальных факторов он потерял более 7%. При этом вчера этот сектор вырос более чем на 11%. Также среди наиболее просевших секторов оказались телекоммуникационный и электроэнергетический. Их котировки уменьшились более чем на 4% и 3,5% соответственно.

Доллар к рублю за это время вырос на 0,1% (10 коп.) до 98,2 ₽. Курс евро не изменился, составив 105,4 ₽. Юань увеличился на 0,1% (1 коп.) до 13,41 ₽. Цена ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent в четверг снизилась на 0,2% до $90,4/барр. Стоимость октябрьского фьючерса на нефть WTI не изменилась, составив $87,5/барр.

Российский рынок акций начал торги четверга позитивно, но затем инициативу уверенно перехватили продавцы, констатирует инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. По его мнению, коррекцию могли спровоцировать попытки укрепления рубля, общий негативный сентимент и техническая перегретость по ряду инструментов.

Котировки резко пошли вниз на фоне негативной динамики на глобальных рынках, а также в преддверии заседания ЦБ 15 сентября, говорит аналитик УК «Первая» Иван Капустянский. Рынок ждет, что регулятор еще раз повысит ставку, добавляет Бахтин. Это негативно для акций как с точки зрения удорожания заемных средств и обслуживания долга для компаний, так и с точки зрения того, что рост доходностей облигаций делает их более привлекательными по соотношению доходность-риск, объясняет он.

Фундаментальных причин для продаж на российском рынке на данный момент не наблюдается, считает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова, но краткосрочно инвесторы, похоже, исчерпали основные поводы для покупок и предпочитают зафиксировать прибыль.

Игроки настроены на фиксацию прибыли, которая теперь вряд ли ограничится одним днем, предполагает аналитик ФГ «Финам» Зарина Саидова. На дневном графике индекс Мосбиржи сбрасывает технический перегрев, добавляет она, бенчмарк сохраняет потенциал коррекционной просадки в краткосрочной перспективе. Ближайшая поддержка, по словам эксперта, расположена на уровне 3050 п.

Общерыночный сентимент в четверг также оставался под давлением, продолжает Бахтин. Опубликованная накануне «Бежевая книга» ФРС показала, что экономический рост США в последние недели был довольно скромным, число рабочих мест росло сдержанно. Сальдо торгового баланса Китая за август вышло неоднозначным: объем внешней торговли замедлился, но оказался выше прогнозов аналитиков (+68,36 против 73,9 млрд юаней). Продолжают поступать тревожные статистические маркеры из Германии — объем промышленного производства в июле сократился на 0,8% м/м, сильнее ожиданий (-0,5%), в годовом выражении спад составил −2,25%.

Бахтин допускает, что текущая коррекция может быть оперативно выкуплена. Правда, сдерживать восстановлению в конце недели может традиционная пятничная осторожность инвесторов, предупреждает он. Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на 8 сентября — 3125−3250 п.

Капустянский предполагает, что в перспективе подъем рынка акций может быть более затруднительным. С одной стороны, из-за частичного перехода в подешевевшие бонды и инструменты денежного рынка, рассуждает он, с другой стороны, рубль может начать укрепляться, что негативно будет влиять на выручку экспортеров. Также вырастет стоимость кредитования, подытожил эксперт.

Доллар в четверг остался вблизи 98 ₽ несмотря на периодические попытки укрепления российской валюты. Судя по всему, на рынок выходят экспортеры, с которыми финансовые власти ранее договорились о дополнительных продажах инвалюты, предполагает Бахтин. Однако, по его мнению, этих усилий хватает лишь на то, чтобы удерживать рубль от более серьезного ослабления.

Достаточно объемные интервенции, анонсированные регулятором, а также возможное решение по ключевой ставке на заседании ЦБ 15 сентября должны будут сгладить рыночный дисбаланс и помочь рублю оттеснить доллар ближе к отметке 90 ₽ в перспективе нескольких недель, предполагает Бахтин. В ближайшее время, пока вербальная поддержка не переросла в реальную, он не исключает тестирования значений вблизи 100 ₽. По оценкам БКС, в пятницу пара доллар-рубль может двигаться в пределах 96−99.