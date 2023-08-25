Банки приостанавили выдачу сельской ипотеки из-за повышения ставки ЦБ

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258928&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«В связи с повышением ключевой ставки Банка России до 12% и в целях недопущения превышения доведенных лимитов бюджетных обязательств уполномоченными банками временно приостановлена выдача новых ипотечных кредитов по данной программе», — говорится в сообщении.

Выдача возобновится после изменения текущей экономической ситуации, добавили в министерстве.

Минсельхоз также отметил, что продолжает помогать развивать жилищное строительство и благоустройство домовладений — на эти цели в 2023 г. было выделено 5,7 млрд руб.

Программа «Сельская ипотека» позволяет взять кредит по льготной ставке до 3% на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке. Одно из условий программы — жилье должно располагаться в сельском поселении, рабочем поселке, поселке городского типа или городе с населением до 30 000 человек. В 2022 г. власти сделали программу бессрочной, а в июле этого года увеличили максимальный размер кредита вдвое — до 6 млн руб.

На фоне ослабления рубля ЦБ принял 15 августа решение повысить ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Это решение регулятор объяснил усилением инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. ЦБ не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков — плановое заседание пройдет 15 сентября.