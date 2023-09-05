Выручка упала, но перспективы есть: что нужно знать инвесторам об отчетах металлургов

Компании черной металлургии находятся под санкциями с февраля прошлого года, отрасль была в числе первых, кто столкнулся с ограничениями. Они коснулись как персонально акционеров металлургических компаний, так и бизнеса в целом. Так, «Северсталь» и ММК находятся под блокирующими санкциями США, Великобритании и Евросоюза, «Мечел» — под британскими санкциями. Санкции распространяются на сталелитейную продукцию — они, в частности, запрещают экспорт изделий из нелегированной стали, арматуры и труб.

Компании черной металлургии предпочитали не раскрывать финансовые результаты в прошлом году, ограничиваясь операционными показателями. Также они приостановили выплату дивидендов и пока не вернулись к этой практике. Тем не менее финансовые показатели они все же снова раскрывают. На этой неделе отчеты представили «Северсталь», ММК и «Мечел». Какие выводы можно сделать инвестору?

О чем сообщили металлурги

И ММК, и «Северсталь», и «Мечел» в первом полугодии столкнулись со снижением выручки, EBITDA и рентабельности. Магнитогорский металлургический комбинат 29 августа отчитался за первое полугодие по МСФО. Компания потеряла 9,1% чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам первого полугодия чистая прибыль составила 51,6 млрд рублей. Выручка упала на 12,5%, до 352,7 млрд рублей. Также на 14,5% сократилась EBITDA, до 88 млрд.

В тот же день за первое полугодие отчиталась «Северсталь». Чистая прибыль год к году сократилась на 11%, до 105,27 млрд рублей. Выручка упала на 10%, до 339,4 млрд, EBITDA снизилась на 12%, до 118,46 млрд рублей.

«Мечел» — единственная из трех отчитавшихся компаний, которая получила по итогам полугодия убыток в 3,5 млрд рублей по сравнению с прибылью в 69,4 млрд годом ранее. Консолидированная выручка год к году упала на 22%, до 194,7 млрд рублей. А EBITDA снизилась на 49%, до 40 млрд рублей. При этом во II квартале «Мечел» демонстрировал улучшение основных финансовых показателей по сравнению с I кварталом: выручка выросла на 5%, EBITDA — на 34%, операционная прибыль — на 21%. Убыток тоже увеличился на 128%.

Что это значит

Несмотря на снижение основных финансовых показателей, которое было ожидаемым, акции металлургических компаний могут представлять интерес для инвесторов, говорит аналитик «БКС Мир инвестиций» Ахмед Алиев. «Нам нравятся все три компании прежде всего на фоне ослабления рубля и ожиданий по продажам», — говорит он.

По его словам, «Мечел» пострадал от снижения объемов реализации коксующегося угля на 40%, от падения цен на него — тоже на 40%. Но, исходя из отчета, видно, что «Мечел» продолжал погашать долг, говорит Алиев. «Мы полагаем, что финансовые показатели компании должны улучшиться уже во втором полугодии благодаря частичному восстановлению продаж коксующихся углей (продажи начали восстанавливаться уже во II квартале. — Forbes), что в итоге приведет к дальнейшему сокращению долговой нагрузки», — утверждает Алиев.

«Северсталь» и ММК нарастили продажи стальной продукции, что отражается в операционных результатах, однако на финансовые показатели повлияло существенное снижение мировых цен на сталь, говорит ведущий аналитик ИК «Велес Капитал» Василий Данилов. Но даже в таких условиях к концу июня «Северсталь» и ММК сформировали подушку безопасности в 153 млрд рублей и 93 млрд рублей соответственно, отмечает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

Также, по его мнению, компании продемонстрировали довольно сильные показатели свободного денежного потока. У «Северстали» он несколько вырос за счет показателей оборота и снижения капитальных затрат. У ММК свободный денежный поток упал, но это связано в том числе с разовой покупкой угольного актива и реализацией строительных проектов, считает Скрябин. «Показатель свободного денежного потока для металлургов даже более важен, чем прибыль, поскольку исторически именно он был базой для дивидендов», — добавляет Скрябин.

Что это для инвесторов

По мнению Василия Данилова из «Велес Капитала», сейчас наиболее интересными можно считать акции «Северстали». «Ее свободный денежный поток может обеспечить дивиденды за первое полугодие на уровне 72 рублей на акцию (доходность 5,1%)», — отмечает он.

Дмитрий Скрябин из «Альфа-Капитала» также считает, что из трех компаний именно «Северсталь» может быстрее остальных вернуться к дивидендным выплатам. «Логика проста: “Мечелу” высокая долговая нагрузка может не позволить выплачивать дивиденды, а ММК неоднократно заявлял, что вопрос выплаты будет обсуждать не раньше декабря текущего года», — поясняет он.

Инвестиционный стратег «ВТБ Мои инвестиции» Станислав Клещев полагает, что компании черной металлургии могут вернуться к дивидендным выплатам в 2024 году.

Какие перспективы

Долгосрочные перспективы отрасли черной металлургии Василий Данилов из «Велес Капитала» оценивает позитивно. «Сейчас мы проходим дно сырьевого цикла, поэтому через какое-то время стоит ожидать рост мировых цен на сталь», — говорит он.

Также металлургическую отрасль может поддержать высокий спрос на сталелитейную продукцию на внутреннем рынке, считает Ахмед Алиев из БКС. Он будет поддерживаться строительным сектором и постепенным восстановлением машиностроительной отрасли.

В то же время рискованной для отрасли может быть ситуация, если низкие мировые цены на сталь продержатся достаточно долго, продолжает Василий Данилов. Кроме того, дополнительным фактором неопределенности могут стать туманные перспективы китайской экономики, где в серьезном кризисе находится сектор недвижимости, который активно потребляет металлургическую продукцию, говорит Ахмед Алиев.

Наконец, вызовом для металлургии остается геополитическая обстановка, говорит директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов. «Геополитика является и драйвером, и риском. Если будет улучшение в геополитике, будет улучшение и в отрасли. К этому относится как общее улучшение ситуации, так и развитие отношений с дружественными партнерами», — резюмирует он.