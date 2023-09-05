Турция закупает все меньше российского газа

Поставки российского газа в Турцию за январь—август превысили 10 млрд кубометров, сообщил 4 сентября президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Наши страны тесно взаимодействуют в газовой сфере. В прошлом году Россия поставила в Турцию по газопроводам “Турецкий поток” и “Голубой поток” 21,5 млрд кубометров газа, а за январь—август текущего года — свыше 10 млрд кубометров», — сообщил президент.

Таким образом, поставки в Турцию за январь—август могли упасть на 39%: в прошлом году за восемь месяцев они составили 16,3 млрд кубометров.

Наименьший объем экспорта российского газа в Турцию был зафиксирован в 2019 году, когда он составил 15,2 млрд кубометров.

У «Газпрома» заключены контракты на поставку газа в Турцию с государственной Botas — на 16 млрд кубометров по «Голубому потоку» и на 5,75 млрд кубометров по «Турецкому потоку» — до 2026 года. Также есть контракты с частными импортерами по «Турецкому потоку» на 3,25 млрд кубометров. Турция также закупает трубопроводный газ из Азербайджана и Ирана и СПГ из Нигерии и Алжира.

Основными причинами снижения поставок российского газа в Турцию является его сравнительно высокая цена (ценообразование в контракте по «Голубому потоку» предусматривает нефтяную привязку, в остальных контрактах — привязка к спотовым ценам на газ в Европе). Кроме того, девальвация лиры затрудняет для местных потребителей импорт газа в валюте. Спрос на газ в Турции в этом году в целом сокращается, а импорт СПГ снизился на 10% в январе—июле, отмечает Евгения Попова из компании «Имплемента».

Сокращение отбора российского газа может привести к проблемам для Botas по выполнению условия take-or-pay (обязательная оплата 80% от контрактного объема).

Невыбранные объемы могут быть перенесены на следующие годы, но в будущем, учитывая экономическую ситуацию в Турции, могут возникнуть сложности с выборкой этих объемов.

Анкара уже добилась отсрочки платежей за российский газ в размере $600 млн до 2024 года в связи с ростом цен на энергоносители.

По оценкам Сергея Кондратьева из Института энергетики и финансов, в 2023 году поставки газа из России в Турцию находятся устойчиво ниже уровней 2022 года, что отчасти связано с общим снижением спроса газ и переключением на покупку СПГ и более дешевого газа из Азербайджана (рост на 16% год к году). «Учитывая динамику последних месяцев, я думаю, что антирекорд 2019 года может повториться — по итогам года поставки могут составить менее 15 млрд кубометров», — считает он. Минимальный отбор в рамках take-or-pay в Турцию он оценивает в 19 млрд кубометров, добавляя, что, вероятно, турецкая Botas может столкнуться с определенными проблемами с его выполнением.

Евгения Попова также считает, что при сохранении поставок по «Голубому потоку» на уровне мая 2023 года (645 млн кубометров), а по «Турецкому потоку» на уровне июня 2023 года (350 млн кубометров) поставки в Турцию составят всего 15 млрд кубометров по итогам года. Но она уточняет, что все же такое развитие ситуации маловероятно, поскольку осенью и зимой спрос на газ в стране увеличивается. В случае роста поставок в сентябре—декабре до уровней 2022 года объем по итогам года может достигнуть 17 млрд кубометров. Госпожа Попова также отмечает, что участие Турции в проекте газового хаба и ее потенциальная роль важного посредника для «обезличивания» поставок газа из РФ дает Анкаре аргументы в переговорах о статусе невыбранных объемов по take-or-pay.

Татьяна Дятел