Риск привел к прибыли. Какие инвестстратегии показывают наибольшую доходность и почему

Такие продукты ориентированы на зарубежные акции и облигации. Их средневзвешенная доходность превысила 40%, в то время как вложения в отечественные бумаги приносили физлицам не больше 14%. Почему так произошло? И насколько доступны для рядовых инвесторов эффективные стратегии? Разбирался Иван Хорушевский.

Примерно год назад Центробанк запретил неквалифицированным инвесторам торговать бумагами эмитентов из «недружественных стран». Как объясняли в регуляторе, сделано это было из лучших побуждений, чтобы защитить рядовых инвесторов от рисков.

Но спрос на зарубежные активы не исчез, а переместился в сегмент доверительного управления. Иными словами, физлица стали чаще передавать брокерам право распоряжаться своим портфелем: компании-то доступ на международные рынки сохранили.

Практика показала, что вознаграждение за риски в этом случае самое большое. Лучшие стратегии, ориентированные на иностранные бумаги, обогнали инфляцию в 6 раз из-за ослабления рубля, в то время как доходность вложений в отечественный рынок едва опережает темпы роста цен в стране.

Клиентам на доверительном управлении сейчас доступны акции и облигации почти любых компаний из индекса S&P 500, но есть и альтернативные варианты, объясняет управляющий директор инвесткомпании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров: «Довольно большая часть активов была сконцентрирована в еврооблигациях российских эмитентов. Часть из них могла быть куплена ниже номинала. Есть указы президента, которые обязывают компании либо выплачивать купоны и осуществлять погашение в рублях через НРД, либо выпускать замещающие облигации, которые сейчас торгуются на Московской бирже. В любом случае эти активы номинированы в иностранной валюте, и там идет достаточно серьезная положительная переоценка».

Впрочем, новичкам, вероятнее всего, предложат вложиться в бумаги российских компаний, юаневые активы, а также инструменты валютного рынка или золото, признает Центробанк. Хотя в целом брокеры стремятся сделать доверительное управление доступнее для массового инвестора, в частности, снижая комиссии и пороги входа.

Несмотря на это, самые рискованные продукты смогут позволить себе лишь опытные игроки, отметил эксперт «БКС-Мир инвестиций» Евгений Миронюк: «Начинающий инвестор, скорее всего, принесет деньги в паевой фонд, потому что в этом случае можно зайти с минимальной суммой, буквально от нескольких тысяч рублей и погасить инвестиционные паи в течение нескольких дней. А вот тот, кто выбирает доверительное управление, вкладывает деньги чаще всего на несколько лет и обладает определенной суммой, обычно это несколько сотен тысяч рублей».

За эффективность стратегий приходится платить. Комиссии для клиентов на доверительном управлении выше, чем при самостоятельном инвестировании, и достигают 5% от размещенной на счете суммы. За внесение денег, к слову, брокеру тоже полагается процент, как и за любые успешные операции.

Досрочное же расторжение договора может обернуться штрафом. Не застрахованы инвесторы и от рисков, предупредил главный инвестиционный стратег компании «Айгенис» Искандер Луцко: «Инвестирование происходит в условиях санкций и геополитики, и в любой момент эти акции могут быть заблокированы. Поэтому основные риски — это рыночные. Нужно отслеживать, насколько справедлива стоимость компании с учетом всех тенденций. Но в любом случае инвестору нужно диверсифицировать».

Впрочем, рискованными можно назвать и некоторые стратегии, ориентированные на российский рынок, из-за волатильности. С начала года индекс Мосбиржи вырос почти в полтора раза, а котировки некоторых бумаг из третьего эшелона площадки — в 2,5 раза.