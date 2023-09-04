17:04 (мск), источник: РБК

ЦБ назвал стратегии с самой высокой доходностью для российских инвесторов

Несмотря на рост российского фондового рынка и дивидендный сезон, наиболее доходными для инвесторов на доверительном управлении стали иностранные активы. Это случилось из-за значительного ослабления рубля, объяснили в ЦБ.

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Источник: Агентство «Москва»

Наиболее прибыльными для инвесторов на доверительном управлении стали стратегии, ориентированные на иностранные акции и облигации, говорится в «Обзоре деятельности профессиональных участников Банка России» за второй квартал.

По итогам второго квартала средневзвешенная доходность топ-30 стратегий составила 9,1%, а по итогам 12 месяцев — 35,6%, говорится в обзоре ЦБ. Росту способствовали два фактора — ослабление рубля и рост российского фондового рынка. Базой для анализа регулятора стали данные по 30 крупнейшим стратегиям, на которые приходилось 45% от объема портфелей и 34% от числа клиентов в сегменте доверительного управления.

«Наибольший положительный вклад в годовую доходность внесли стратегии, ориентированные на иностранные акции и облигации (преимущественно из-за роста курса доллара США к рублю на 70% за год)», — отмечается в докладе.

Стратегии индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), имеющие консервативный профиль инвестирования, показали средневзвешенную доходность около 14% без учета дополнительного дохода в виде налогового вычета. Это ниже остальных стратегий, но выше уровня доходности депозитов, открытых год назад, констатировали в ЦБ.

Средневзвешенная доходность более рискованных стратегий для квалифицированных инвесторов в среднем составила 40%, указано в обзоре. Это произошло, так как в активах данных стратегий значительную долю занимают иностранные активы, пояснили в ЦБ.

По итогам второго квартала, общий объем портфелей физических лиц в рамках стандартных стратегий увеличился на 11% по сравнению с январем-мартом и достиг 477 млрд руб. Количество клиентов (без исключения двойного счета) при этом снизилось на 0,4% (по сравнению с первым кварталом) — до 831 тыс.

В целом доходность выше уровня депозитов продемонстрировали 26 из 30 стратегий (из них 16 — для неквалифицированных инвесторов), приводит оценку ЦБ. А у 10 стратегий, ориентированных на иностранные активы, доходность превышала 60%, говорится в обзоре. «При этом большинство стратегий, ориентированных на российские акции и облигации, показали доходность ниже бенчмарков», — констатировал регулятор.

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