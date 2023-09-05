Аксаков: цифровой рубль может быть использован в международных расчетах уже к 2025 году

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258698&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы ожидаем, что международные расчеты с цифровым рублем начнутся уже к 2025 году», — сказал он.

Первый этап тестирования реальных операций с цифровыми рублями начался 15 августа, регулятор проводит «пилот» с ограниченным количеством клиентов. По мере доработки платформы цифрового рубля ЦБ планирует подключать к ней все больше клиентов и банков. На первом этапе тестируются активные операции — открытие кошельков в цифровых рублях банкам, клиентам (физическим и юридическим лицам), переводы в цифровых рублях между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях.

Как сообщали в ЦБ ранее, в тестировании участвуют порядка 600 физлиц и 30 юрлиц в 11 городах России.

Особенности цифрового рубля

Цифровой рубль станет дополнением к наличному и безналичному рублю. Один цифровой рубль будет эквивалентен одному рублю в наличной или безналичной форме. Как и банкнота, каждая единица цифрового рубля будет иметь уникальный цифровой код.

Выбранная Банком России концепция предусматривает, что платформа цифрового рубля будет находиться целиком в ведении самого ЦБ. На инфраструктуре регулятора будут располагаться онлайн-кошельки клиентов и юрлиц, а также проводиться транзакции. При этом непосредственно иметь доступ к своему кошельку на платформе сможет только Федеральное казначейство, все основные физические и юридические лица будут взаимодействовать со своими кошельками при помощи обычных кредитных организаций и их приложений. Один клиент будет иметь только один онлайн-кошелек. Пополнять его можно будет с банковского счета или карты, за счет наличных. Аналогично планируется реализовать простой обмен цифровых рублей на наличные и безналичные. Доступ к кошельку с цифровым рублем клиенты смогут осуществлять через любой банк (после запуска системы в полном объеме).

В ЦБ отмечали, что цифровой рубль не будет заменой банковских счетов и депозитов: на остатки в кошельке не будут начисляться проценты, более того, планируется ввести лимит на хранящийся в них объем средств. Это нужно, чтобы не допустить оттока ликвидности из банков и снижения уровня кредитования. Оплата товаров и услуг при помощи цифрового рубля будет схожа с оплатой по QR-коду через СБП. Цифровым рублем можно будет расплачиваться в офлайн-режиме, без доступа к интернету. Клиент будет перечислять часть цифровых рублей на отдельный офлайн-кошелек. Его использование будет аналогично оплате наличными, там где не принимают банковские карты. Запуск офлайн-режима цифрового рубля намечен лишь на втором этапе реализации проекта, ориентировочно в 2024 году. Тогда же планируется запуск обмена цифрового рубля на иностранную валюту и открытие кошельков нерезидентам.