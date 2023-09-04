Стоимость нефти Brent превышала $89 за баррель впервые с января 2023 года

К 18:02 мск Brent торговался по стоимости $89,02 за баррель. К 18:05 мск цена упала до $88,99, что на 0,25% больше предыдущего закрытия. Октябрьский фьючерс на нефть марки WTI торгуется по цене $85,99 за баррель.