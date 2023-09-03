Ставки сделаны. Каким будет курс рубля на следующей неделе

После пика налоговых выплат компаниями-экспортерами рубль снова утратил поддержку. И хотя мировые цены на нефть продолжают расти на фоне сокращения запасов в США на протяжении третьей недели, сырьевой рынок не может оказать поддержку нацвалюте.

В пятницу вышла важная для валютного рынка отчетность: безработица в США выросла до 3,8%, число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 187 тыс. при прогнозе в 170 тыс. Эти данные дают меньше поводов ФРС для повышения ставки в сентябре, что может несколько ослабить доллар.

На следующей неделе Минфин России во вторник, 5 сентября, отчитается о нефтегазовых доходах в августе, а также объявит объем валютных интервенций в соответствии с бюджетным правилом, напомнил Даниил Болотских, аналитик «Цифра брокер». Ранее ведомство спрогнозировало получение дополнительных нефтегазовых доходов в августе в размере 73,2 млрд руб. Позитивный прогноз на сентябрь может поддержать курс национальной валюты.

Мы ожидаем повышенной волатильности в курсе на следующей неделе, прогноз по курсу доллара к рублю на следующую неделю в диапазоне 95 — 98 руб. Даниил Болотских аналитик «Цифра брокер»

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин также придерживается прогноза, что на следующей неделе рубль может продолжить умеренно дешеветь под воздействием недостаточности предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, хотя они и нарастили ее продажу в рамках договоренностей с властями, направленных на стабилизацию курса рубля.

Спрос на валюту остается повышенным из-за восстановившегося импорта, а также вывода капитала за рубеж, в том числе нерезидентами, выходящими из своих активов в РФ. В результате, на следующей неделе доллар может торговаться в диапазоне 96−98 руб. Дмитрий Бабин эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"

На торговой неделе с 4 по 8 сентября поддержать национальную валюту могут данные по деловой активности в производственном секторе за август, считает Спартак Соболев, начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс».

В начале следующей недели ожидаем доллар, евро и юань в диапазонах 95−98, 103−106.50, 13−13.40 рублей соответственно. Спартак Соболев начальник отдела исследования инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс"

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что на следующей неделе доллар будет торговаться в диапазоне 93−98 рубля, евро от 101 до 106 рублей, а юань — 12,8−13,5 рубля.

По мнению независимого экономиста Констаинтина Церазова, ослабление рубля в последней декаде августа может указывать на сокращение предложения иностранной валюты на Московской бирже со стороны экспортеров, которые ждут более выгодных уровней для ее продажи. «Вполне возможно, что продажи доллара против рубля активизируются в области 97−98, поэтому предпосылок для прорыва выше пока не прослеживается. Кроме того, рынок ждет заседания Банка России 15 сентября, результаты которого могут оказать поддержку рублю: например, через еще одно повышение ключевой ставки или через жесткую риторику регулятора», — прокомментировал экономист.

Курс рубля к доллару, евро и юаню может провести следующую неделю в диапазонах 94−98, 103−107 и 13,00−13,50 соответственно. Константин Церазов экономист

Наиболее вероятный курс доллара на следующей неделе — около 96 рублей, считают аналитики.

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