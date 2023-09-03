14:55 (мск), источник: Финансы Mail.ru

Главные события этой недели в финансах

На мировых финансовых рынках главными событиями этой недели стали статистика из США и ураган «Идалия». Для российских — пик налоговых платежей и заявления высокопоставленных чиновников. Подробнее — в колонке Владислава Антонова, финансового аналитика BitRiver.

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Владислав АнтоновИнвестиционный аналитик
Источник: Reuters

Важные события за неделю:

— 28 августа пройден пик налоговых платежей. Снизились объемы продаж валюты экспортерами.\

— Ураган Идалия и сокращение запасов нефти в США поддержали нефтяной рынок и рубль.

— Пересмотренные данные показали замедление роста ВВП США во 2-м квартале, что усилило ожидания скорого завершения ФРС повышения ставок. По данным CME Group, вероятность повышения ставки в сентябре снизилась до 11,5% с 14,00%, в ноябре — до 41,6% с 42,2%. Также данные ADP показали замедление роста рабочих мест в США. Когда доллар ослабляется на Форекс, рубль дорожает на внутреннем рынке.

— Министр финансов Антон Силуанов выступил за более жесткий валютный контроль, а ЦБ — за сохранение либеральной политики.

— Данные по рынку труда США за август оказались слабее прогнозов.

Слабые данные из США и заявления ЦБ РФ о возможности дальнейшего повышения ставки периодически оказывали поддержку рублю. После завершения налогового периода рубль остался без поддержки. Рост цен на нефть оказывает слабую поддержку из-за снижения объемов продаж валюты экспортерами.

В пятницу курс российской валюты в первую половину дня снижался и продолжал обновлять локальные минимумы к основным валютам. После заявлений высокопоставленных чиновников он восстановился и ненадолго выходил в плюс.

В конце недели повышенная волатильность на рынке наблюдалась после публикации данных по рынку труда в США. Рынок труда продемонстрировал умеренный рост в августе. Количество рабочих мест увеличилось на 187 тысяч, что оказалось ниже ожиданий экспертов. Это говорит о постепенном замедлении темпов роста занятости после активного восстановления экономики.

В то же время уровень безработицы вырос до 3,8% — максимума с февраля 2022 года. Это свидетельствует о сохранении напряженности на рынке труда, несмотря на замедление темпов найма. Рост безработицы может быть связан с опережающим ростом предложения рабочей силы.

В целом данные указывают на постепенное охлаждение рынка труда США после периода активного восстановления. Это отражает общее замедление темпов экономического роста на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС для борьбы с инфляцией. Тем не менее ситуация пока далека от критической — наблюдается умеренное снижение темпов роста занятости при сохранении дефицита рабочей силы в отдельных секторах.

Рубль смог даже укрепиться на данных, но потом все равно ушел в минус. Пара доллар/рубль завершила торги на отметке 96,09 ₽, евро/рубль — на 104,15 ₽, юань/рубль — на 13,26 ₽

РУБЛЬ

По доллару уровень 97,15 рубля является контрольным. Если цена его проходит и закрепляется выше 98,30 рубля к 5—6 сентября, к 11 сентября можно ожидать роста до 104 рубля. Важно следить за поведением цены и объемами торгов в зоне 98−98,30 рубля и дальнейшими мерами ЦБ по стабилизации ситуации.

График USDRUB от TradingView

В понедельник, 4 сентября, в Канаде, США праздник — День труда. Ликвидность на всех рынках будет низкой. Рубль может воспользоваться этим моментом, чтобы отыграть часть недельных потерь.

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