Мосбиржа по итогам августа зафиксировала рекордный объем торгов на срочном рынке

Рекордное число клиентов — 149 000 — заключало сделки с фьючерсами и опционами. Из них 68% пришлось на долю физлиц. Лидерами по объему торгов стали фьючерсы на валютные пары «доллар США — российский рубль», «китайский юань — российский рубль», контракты на природный газ, индексы РТС и Мосбиржи.

При этом максимальная торговая активность в августе была зафиксирована в вечных фьючерсах на валютную пару «доллар США — российский рубль», где среднедневной объем торгов превысил 8,5 млрд руб. Совокупный объем торгов вечными контрактами по итогам августа составил рекордные 254 млрд руб., открытая позиция — свыше 41 млрд руб. Всего вечными фьючерсами в августе торговали более 14 000 клиентов, в том числе физлица.

В пятерку инструментов по наибольшему количеству клиентов также вошли фьючерсы на природный газ, контракты на акции Сбербанка, нефть марки Brent и валютную пару «китайский юань — российский рубль».

Ранее Мосбиржа сообщала, что на срочном рынке 15 августа были установлены сразу два рекорда: дневной объем торгов превысил 700 млрд руб., а сделки в течение дня заключали свыше 67 000 клиентов. 14 августа торговая площадка зафиксировала абсолютный рекорд активности частных инвесторов — сделки совершили 1,5 млн человек.

Мосбиржа в августе активно расширяла линейку фьючерсов на акции. Так, с 22 августа на срочном рынке начались торги поставочными фьючерсными контрактами на акции эмитентов «Камаз», банк «Санкт-Петербург», «Башнефть», Московский кредитный банк и «М.видео». С 29 июня — на акции Woosh, Beluga, Segezha Group и «Совкомфлот».