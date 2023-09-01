Минфин выступил за более жесткий валютный контроль

«Раньше Центробанк был очень жестким последователем отстаивания темы валютного контроля, мы наоборот — Минфин был более либеральным. Сейчас поменялось: мы за более жесткие меры в отношении контроля за потоками, поскольку ситуация известная, Центробанк, наоборот, здесь занял либеральную позицию», — сообщил Антон Силуанов на конференции «10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра».

Но ничего страшного, мы все равно, я уверен, найдем совместные решения и сблизимся. Антон Силуанов министр финансов России

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не хочет создавать сложности для экономических агентов.

О том, что ЦБ, глава Минэкономики Максим Решетников и помощник президента Максим Орешкин выступили против идеи Антона Силуанова об ужесточении валютного контроля, ранее сообщали источники Bloomberg. По информации агентства, министр финансов предлагал обязать экспортеров продавать до 90% валютной выручки. Против выступили Центробанк и Орешкин, а другие участники встречи присоединились к ним.

Из-за ослабления курса рубля 15 августа Центробанк принял решение повысить ключевую ставку сразу на 3,5 п. п., до 12%. В Центробанке объяснили такое решение необходимостью ограничить риски для ценовой стабильности.