Рупия не виновата. В РФ нашли применение застрявшей в Индии валютной выручке

Бывший глава Минфина России Михаил Задорнов назвал проблему с возвращением из Индии валютной выручки от экспорта российской нефти одной из причин ослабления рубля. Несколько миллиардов долларов в рупиях, которые действительно «застряли» у индийских партнеров, помогли бы немного укрепить рубль в случае репатриации, но решающего влияния на курс оказать не могут, рассказали aif.ru эксперты.

Как так получилось.

Первое публичное обсуждение проблемы с выводом валютной выручки российских экспортеров из Индии состоялось на пресс-конференции председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной 28 апреля. В ответ на вопрос корреспондента aif.ru глава ЦБ подтвердила, что компании испытывают сложности с выводом из индийских банков той части выручки, которая была получена в рупиях.

Россия активно переходит на расчеты в разных национальных валютах, но этот переход проходит по-разному, так как некоторые национальные валюты имеют свои ограничения. Индийские рупии нашим экспортерам достаточно сложно репатриировать. Эльвира Набиуллина. Глава Центробанка

По ее словам, есть два способа вывода таких средств. «На эти рупии либо должен быть предъявлен спрос по импорту, то есть наши импортеры должны переходить на покупку товаров за рупии, либо рупии должны вкладываться в какие-то финансовые активы. Эти проблемы нам известны, и мы их, естественно, обсуждаем», — отметила она.

Вернуться к обсуждению этой темы в августе общественность заставила колонка экс-главы Минфина России Михаила Задорнова на РБК, где он назвал проблему с возвращением из Индии валютной выручки от экспорта российской нефти одной из причин ослабления рубля.

«Россия поставила в Индию нефть и нефтепродукты в первом полугодии на 30 миллиардов долларов, а наш импорт из Индии оценивается примерно в 6−7 миллиардов долларов в год. Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия — неконвертируемая валюта», — написал Задорнов.

Сколько денег застряло в Индии.

Михаил Задорнов не детализировал структуру валютной выручки при поставках энергоресурсов в Индию, и сказанное им вовсе не означает, что российские компании получили оплату на все 30 миллиардов долларов исключительно в рупиях, объяснил aif.ru главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков.

«Проблема рупий есть, но ее масштаб преувеличен. Данные Резервного банка Индии не подтверждают цифру в 30 миллиардов долларов роста остатков нерезидентов. По нашим оценкам, основная масса торговли с Индией проходит в долларах, юанях, евро и дирхамах, а не в рупиях. Проблемы с “подвисанием” выручки испытывали относительно небольшие экспортеры без опыта работы на этом рынке и сформировали эти остатки в 2022 году», — рассказал Александр Исаков.

Сколько именно и у каких российских компаний скопилось рупий на счетах в банках Индии, вероятно, знают в правительстве и Центробанке РФ, однако из-за риска получить новые санкции эта информация не раскрывается.

Как вернуть валюту в Россию.

Власти России договорятся с правительством Индии о решении проблем с «зависшей» в рупиях выручки российских экспортеров и тем самым поспособствуют укреплению курса рубля, заявил aif.ru глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Нам нужно договориться с нашими индийскими партнерами о том, чтобы движение капитала было более свободным. Может быть, отдельное соглашение подписать, а также в рамках БРИКС этот вопрос поставить. Вся эта ситуация — еще один аргумент в пользу того, что нам нужна единая валюта в рамках БРИКС. Нужно исключить риски, связанные с выводом выручки. От этого выиграют все участники соглашения», — сказал Анатолий Аксаков.

По словам депутата, сами экспортеры тоже заинтересованы в решении вопроса с «зависшими» рупиями, а проблема возникла потому, что крупный бизнес заранее не проработал вопрос вывода капитала из Индии.

Некоторые российские экспортеры уже нашли применение «зависшей» в Индии выручке в рупиях, уверен эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Что-то из выручки в рупиях застряло, что-то уже придумали как использовать. Понятно, что рупия — не самая удобная валюта для российских промышленников и финансовых структур, но приходится приспосабливаться. Сказать, что рупии абсолютно бесполезны — нельзя, для меня очевидно, что это не так. Станислав Митрахович. эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности

По словам эксперта, российские компании не стали бы поставлять в Индию свою продукцию, если бы не смогли распоряжаться выручкой. В тех случаях, когда рупии нельзя вывести в Россию или обменять на другие валюты, можно найти другие механизмы, отметил он.

«Например, купить и вывезти какие-либо товары, ведь Индия ведет активную торговлю с другими странами. То, что в публичном поле нет подробной информации о таких механизмах — это нормально, ведь угроза санкций сохраняется. Если о них станет широко известно, американцы смогут им помешать», — пояснил Станислав Митрахович.

На что потратить миллиарды рупий.

Российские экспортеры могут решить проблему «застрявшей» выручки в рупиях, наладив поставки востребованных в РФ товаров из Индии, например, разнообразной техники, лекарств и украшений, считает главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.

«У Индии очень обширная внешняя торговля, активно развивается машиностроение и есть товары, которые наверняка будут востребованы в России. Эта страна производит широкий набор фармпрепаратов, различную технику, от смартфонов до автомобилей, драгоценности и не только. Учитывая, сколь крупные объемы техники РФ закупает в Китае, замена хотя бы части поставщиков позволила бы увеличить объемы импорта из Индии на многие миллиарды долларов», — заявил он.

По словам Евгения Надоршина, при должном уровне организации поставок проблему с выводом выручки российских компаний-экспортеров из Индии можно было бы решить в сжатые сроки, заодно удовлетворив спрос российского рынка на импортные товары.

«Можно понять нефтяные компании, для которых это будет непрофильный вид деятельности, и потому они не очень хотят этим заниматься. Но при поддержке правительства поставки несырьевых товаров из Индии наладить вполне возможно. Учитывая санкции, можно поставлять энергоресурсы по бартеру, это простой, но эффективный способ избавиться от тех финансовых ограничений, которые Запад накладывает на Россию и ее торговых партнеров», — заключил эксперт.