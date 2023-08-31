18:55 (мск), источник: Аргументы и факты

Россия скоро публично сообщит о сокращении поставок нефти на внешние рынки

Обновленные параметры будут опубликованы на следующей неделе.

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Источник: Reuters

Россия опубликует обновленные параметры сокращения поставок нефти на внешние рынки уже на следующей неделе, сообщил вице-премьер страны Александр Новак.

Он принял участие в совещании, которое проводит президент России Владимир Путин. Новак ответил на вопрос главы государства, удалось ли договориться со странами ОПЕК+ о новых параметрах сокращения поставок нефти. По его словам, стороны пришли к соглашению.

Да, договорились. Но основные параметры мы озвучим на следующей неделе публично.

Александр Новак.
вице-премьер РФ

Ранее вице-премьер сообщил, что правительство России намерено избежать существенных колебаний цен на топливо в стране. Новак отметил, что для этого прорабатываются необходимые меры.

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