Россия скоро публично сообщит о сокращении поставок нефти на внешние рынки
Обновленные параметры будут опубликованы на следующей неделе.
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Обновленные параметры будут опубликованы на следующей неделе.
Россия опубликует обновленные параметры сокращения поставок нефти на внешние рынки уже на следующей неделе, сообщил вице-премьер страны Александр Новак.
Он принял участие в совещании, которое проводит президент России Владимир Путин. Новак ответил на вопрос главы государства, удалось ли договориться со странами ОПЕК+ о новых параметрах сокращения поставок нефти. По его словам, стороны пришли к соглашению.
Да, договорились. Но основные параметры мы озвучим на следующей неделе публично.
Ранее вице-премьер сообщил, что правительство России намерено избежать существенных колебаний цен на топливо в стране. Новак отметил, что для этого прорабатываются необходимые меры.