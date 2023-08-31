О чем говорит скачок индекса МосБиржи

Российский рынок акций (индекс Мосбиржи) растёт практически непрерывно с марта этого года и сегодня индекс Мосбиржи обновил годовой максимум.

Основными факторами роста мы считаем сочетание высоких цен на нефть вместе со слабым курсом рубля, которое поддерживает экспортно ориентированные российские компании, а также рост российской экономики быстрее прогнозов, которое поддерживает прибыли компаний, ориентированных на внутренний рынок.

Кроме этого, в условиях западных санкций и закрытых иностранных площадок у российского инвестора осталось не так мало альтернатив для вложения средств.

Поэтому растущий на протяжении всего года рынок акций РФ наряду с продолжающимся ослаблением рубля и ускоряющейся инфляцией привлекает на рынок акций новых инвесторов и новые деньги.

Также позитивным фактором для инвесторов стало возвращение компаний к раскрытию отчетности — накануне отчитались многие российские нефтегазовые компании. Среднесрочно мы ожидаем дальнейшего роста индекса Мосбиржи в направлении 3500 пунктов.

Поддержку российскому рынку продолжат оказывать высокие цены на сырьё, слабый рубль, отсутствие альтернатив в виде зарубежных площадок.

Сдерживающими факторами могут выступить геополитическая неопределенность, повышение ключевой ставки до 12% с рисками дальнейшего роста (выросли ставки по депозитам и облигациям — альтернатива акциям), вероятное замедление российской экономики в ближайшие кварталы из-за ужесточения монетарной политики и ослабления бюджетного импульса. Также сохраняются риски замедления мировой экономики с рисками снижения цен на сырьё.

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