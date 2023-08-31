11:08 (мск), источник: Frank Media

Индекс Мосбиржи обновил годовой максимум

В моменте он достигал более 3230 пунктов.

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Источник: Reuters

Индекс Мосбиржи в четверг, 31 августа, обновил максимум с февраля 2022 года: с момента открытия торгов и по состоянию на 10:55 мск он уже вырос на 0,6% (с 3213 пунктов), и в моменте достигал более 3230 пунктов, следует из данных торговой площадки.

Среди лидеров роста — акции ВТБ (3,3%), «Магнита» (1,6%), «префы» «Транснефти» (1,6%), акции Мосбиржи (1,57%). Котировки акций «Фосагро» (-0,5%), ПИК (-0,5%) и «Детского мира» (-0,15%), наоборот, снижаются.

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