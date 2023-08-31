Международные резервы России выросли за неделю на 0,2%

«Объем международных резервов по состоянию на 25 августа составил $580,5 млрд, увеличившись за неделю на $1 млрд, или на 0,2%, преимущественно вследствие повышения цен на золото», — говорится в сообщении.

За неделю с 11 по 18 августа объем резервов сократился на $6,3 млрд, или на 1,1%, сообщал ранее регулятор.

Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.

Пик объема международных резервов в этом году пришелся на начало февраля — $597 млрд. К началу марта резервы сократились (до $574,2 млрд), а затем к 1 мая выросли до $595,7 млрд. За май резервы снизились до $584,1 млрд, а за июнь — до $582,4 млрд.

На фоне проведения спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России в 2022 г., а также заморозили российские активы за рубежом. По данным Еврокомиссии, страны ЕС подтвердили заморозку более 200 млрд евро активов ЦБ.