Международные резервы России сократились за неделю на $6,3 млрд

«Объем международных резервов по состоянию на 18 августа составил $579,5 млрд, сократившись за неделю на $6,3 млрд, или на 1,1%, преимущественно вследствие отрицательной переоценки», — говорится в сообщении.

Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.

На фоне проведения спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, а также заморозили российские активы за рубежом. По данным Еврокомиссии (ЕК), страны ЕС подтвердили заморозку более 200 млрд евро активов ЦБ.