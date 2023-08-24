16:25 (мск), источник: Ведомости

Международные резервы России сократились за неделю на $6,3 млрд

Международные резервы России за неделю с 11 по 18 августа сократились на $6,3 млрд, составив $579,5 млрд, сообщается на сайте Центробанка.

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Источник: РИА "Новости"

«Объем международных резервов по состоянию на 18 августа составил $579,5 млрд, сократившись за неделю на $6,3 млрд, или на 1,1%, преимущественно вследствие отрицательной переоценки», — говорится в сообщении.

Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.

На фоне проведения спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, а также заморозили российские активы за рубежом. По данным Еврокомиссии (ЕК), страны ЕС подтвердили заморозку более 200 млрд евро активов ЦБ.

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