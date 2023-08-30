14:36 (мск), источник: ТАСС

Цена на нефть растет на фоне новостей о госперевороте в Габоне

К 13:20 мск цена барреля нефти Brent выросла на 0,67%, свидетельствуют данные с Йоханнесбургской биржи.

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Источник: AP 2023

Рост цен на нефть произошел в последние часы на мировых рынках в свете новостей о государственном перевороте в Габоне.

К 13:20 мск цена барреля нефти марки Brent выросла на 0,67%, до $86,06, свидетельствуют данные с Йоханнесбургской биржи.

Габон является членом ОПЕК, добывая в сутки 200 тыс. баррелей нефти.

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